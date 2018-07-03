Многие одесситы были сегодня, 28 августа, встревожены резкими звуками низколетящих истребителей Су-27.

Как выяснила «Думская», в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях начались масштабные совместные учения Военно-морских и Воздушных сил ВС Украины «Шторм-2018».

По нашим данным, в них принимает участие весь корабельный состав ВМСУ, 10-я морская авиационная бригада, истребители 831-й бригады и штурмовики 299-й бригады тактической авиации, а также зенитно-ракетные и радиотехнические подразделения Воздушного командования «Юг».

На первом этапе корабли, находящиеся в море, должны отразить нападение воздушного противника, роль которого играют Су-27 и Су-25.

Второе упражнение заключается в совместных действиях (ВМСУ+ВС) против воздушной группировки врага.

Бригада морской авиации займется также поиском и уничтожением подводной лодки условного противника.

На заключительном этапе к упражнениям присоединятся сотрудники ГСЧС и полиция. Учения продлятся до конца недели.

Напомним: Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018.