«Шторм-2018»: в Одесской области начались совместные учения ВМС и Воздушных сил
|16:10 28.08.2018
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|Украина
Многие одесситы были сегодня, 28 августа, встревожены резкими звуками низколетящих истребителей Су-27.
Как выяснила «Думская», в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях начались масштабные совместные учения Военно-морских и Воздушных сил ВС Украины «Шторм-2018».
По нашим данным, в них принимает участие весь корабельный состав ВМСУ, 10-я морская авиационная бригада, истребители 831-й бригады и штурмовики 299-й бригады тактической авиации, а также зенитно-ракетные и радиотехнические подразделения Воздушного командования «Юг».
На первом этапе корабли, находящиеся в море, должны отразить нападение воздушного противника, роль которого играют Су-27 и Су-25.
Второе упражнение заключается в совместных действиях (ВМСУ+ВС) против воздушной группировки врага.
Бригада морской авиации займется также поиском и уничтожением подводной лодки условного противника.
На заключительном этапе к упражнениям присоединятся сотрудники ГСЧС и полиция. Учения продлятся до конца недели.
Напомним: Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018.
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