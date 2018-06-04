Первые в истории совместные учения Украины и Румынии на Дунае пройдут с 4 по 6 сентября.

15:45 28.08.2018 0 комментариев Украина

Маневры под названием Riverine-2018 развернутся на участке от украинского Измаила до румынского города Браила.

В них примут участие до десяти катеров и до 300 военнослужащих, передает Думская.

ВМС Украины направят на учения два малых бронированных артиллерийских катера типа «Гюрза-М» проекта 58155 и учебный катер U540 «Чигирин» в качестве штабного корабля.

Еще три катера выделила Морская охрана Госпогранслужбы Украины.

Украинскими силами будет командовать капитан первого ранга Дмитрий Коваленко , румынскими — командор Николай Марчел.

Стороны отработают элементы совместного маневрирования, оборону прибрежных объектов, совместную оборону на рейде и обмен информацией.

Учения обещают стать ежегодными, в будущем предполагается включить в программу задачи для авиации и наземного компонента.

Напомним: Украино-румынские учения «Ривериан-2018» стартуют в начале сентября.



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