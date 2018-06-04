Первые в истории совместные учения Украины и Румынии на Дунае пройдут с 4 по 6 сентября.
|15:45 28.08.2018
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|Украина
Маневры под названием Riverine-2018 развернутся на участке от украинского Измаила до румынского города Браила.
В них примут участие до десяти катеров и до 300 военнослужащих, передает Думская.
ВМС Украины направят на учения два малых бронированных артиллерийских катера типа «Гюрза-М» проекта 58155 и учебный катер U540 «Чигирин» в качестве штабного корабля.
Еще три катера выделила Морская охрана Госпогранслужбы Украины.
Украинскими силами будет командовать капитан первого ранга Дмитрий Коваленко , румынскими — командор Николай Марчел.
Стороны отработают элементы совместного маневрирования, оборону прибрежных объектов, совместную оборону на рейде и обмен информацией.
Учения обещают стать ежегодными, в будущем предполагается включить в программу задачи для авиации и наземного компонента.
Напомним: Украино-румынские учения «Ривериан-2018» стартуют в начале сентября.
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