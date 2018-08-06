Искусственно вызванные осадки заменят Северо-Крымский канал - заверяют ученые в оккупированном Крыму
|15:20 28.08.2018
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|Крым
О необходимости увеличения количества осадков в оккупированном Крыму заговорили "специалисты".
В частности, такое мнение высказал бывший главный инженер института "Крымгипроводхоз" Николай Снегур, передает КрымPRESS.
Специалисты «Крымводпроекта» предлагают построить на территории Крыма подспутниковый полигон с системой по снижению опасных атмосферных явлений и активному воздействию на атмосферные процессы для увеличения естественных атмосферных осадков над аннексированным полуостровом.
При СССР в Крыму такой полигон существовал. По-простому его называли градобойной службой. Но задачи ее всегда были гораздо шире. Эта система могла вызывать дождь или рассеивать его над морем, смягчая удары стихии над Крымом, — цитирует «Крымская газета» Николая Снегур.
Специалист уверяет, что благодаря работе такой системы количество осадков увеличивалось на 30-40%.
Применение современных геоинформационных технологий, цифровых карт местности высокой разрешающей способности, материалов многоспектрального спутникового зондирования территории и другие современные технологии позволят дополнительно получать атмосферные осадки в центральной части Крыма в объеме 1,5-2,5 млрд кубических метров воды в год. Это сопоставимо с объемами подачи воды по Северо-Крымскому каналу, — уверяет ученый.
Предварительная расчетная стоимость 1 м3 воды дополнительно осаждаемых осадков составит около 1 рубля.
Напомним: В оккупированном Крыму поселки переведены на подачу воды по графику в связи с падением дебета воды в скважинах.
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