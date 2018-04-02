Американский эсминец "Карни" в понедельник, 27 августа, покинул Черное море.

Как передает SalamNews со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на официальном сайте шестого флота США.

Сообщается, что корабль выполнял миссию, связанную с проведением операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами.

"Команда "Карни" совершила успешный визит в Черное море. Мы с нетерпением ждем следующей возможности посетить регион и будущих взаимодействий с нашими партнерами в НАТО и регионе", — заявил командующий "Карни" Тайсон Юнг.

Эсминец находился в Черном море с 18 августа.

«Карни», оснащенный системой ПРО «Иджис» и способный нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», зашел в Черное море 12 августа.

Во время пребывания там американский эсминец заходил с визитами в румынский порт Констанца и грузинский порт Батуми.

«Карни» наряду с однотипными эсминцами ВМС США «Портер», «Росс» и «Дональд Кук», которые размещены на постоянной основе на испанской военной базе в Рота, вместе с наземными базами ПРО «Иджис» в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Эсминец ранее неоднократно заходил на патрулирование в Черное море «для проведения операций по соблюдению безопасности».