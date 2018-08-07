Вертолеты морской авиации Черноморского флота провели поиск «вражеской подводной лодки»
|14:30 28.08.2018
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|Крым
Вертолеты морской авиации Черноморского флота РФ принимают участие в учении кораблей так называемой "Крымской военно-морской базы".
Об этом сообщает отдел информобеспечения ЧФ России, передает КрымPRESS.
В ходе учения противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ, базирующиеся на аэродроме Кача, обеспечат поддержку с воздуха экипаж малого противолодочного корабля «Суздалец», выполняющего поиск подводной лодки условного противника…
Кроме визуального поиска, экипажи Ка-27ПЛ задействуют опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать подводную лодку и определять ее координаты.
Полученная от вертолетов информация будет оперативно передаваться на корабль для нанесения торпедного и бомбового удара по подводной лодке, — говорится в сообщении.
Помимо корабля «Суздалец», в учениях принимают участие морской тральщик «Ковровец» и подводная лодка «Ростов-на-Дону», которая исполняет роль условного противника.
Напомним: Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018.
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