Вертолеты морской авиации Черноморского флота РФ принимают участие в учении кораблей так называемой "Крымской военно-морской базы".

Об этом сообщает отдел информобеспечения ЧФ России, передает КрымPRESS.

В ходе учения противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ, базирующиеся на аэродроме Кача, обеспечат поддержку с воздуха экипаж малого противолодочного корабля «Суздалец», выполняющего поиск подводной лодки условного противника…

Кроме визуального поиска, экипажи Ка-27ПЛ задействуют опускаемую гидроакустическую станцию (ГАС), способную обнаруживать подводную лодку и определять ее координаты.

Полученная от вертолетов информация будет оперативно передаваться на корабль для нанесения торпедного и бомбового удара по подводной лодке, — говорится в сообщении.

Помимо корабля «Суздалец», в учениях принимают участие морской тральщик «Ковровец» и подводная лодка «Ростов-на-Дону», которая исполняет роль условного противника.

Напомним: Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018.