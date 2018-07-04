Оккупанты "передали" управлению делами президента РФ 44 объекта старейшего государственного заповедника Крыма
|14:05 28.08.2018
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|Крым
44 объекта недвижимости крупнейшего и старейшего государственного заповедника оккупированного Крыма в федеральную собственность оформили специалисты Госкомрегистра оккупированного Крыма.
Инфраструктура заповедника передана оккупантами в федеральную собственность и закреплена на праве оперативного управления за ФГБУ «Комплекс Крым». Учреждение является подведомственным Управлению делами президента РФ.
Среди объектов — резиденции, охотничьи домики, котельные и другие хозяйственные сооружения. Недвижимость расположена на территории Алушты, — сообщил глава регистрирующего органа Александр Спиридонов.
Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять "национализированные" земли и имущество Ялты.
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