Оккупанты "передали" управлению делами президента РФ 44 объекта старейшего государственного заповедника Крыма

14:05 28.08.2018 0 комментариев Крым

44 объекта недвижимости крупнейшего и старейшего государственного заповедника оккупированного Крыма в федеральную собственность оформили специалисты Госкомрегистра оккупированного Крыма.

Инфраструктура заповедника передана оккупантами в федеральную собственность и закреплена на праве оперативного  управления за ФГБУ «Комплекс Крым». Учреждение является подведомственным Управлению делами президента РФ.

Среди объектов —  резиденции, охотничьи домики, котельные и другие хозяйственные сооружения. Недвижимость расположена на территории Алушты, — сообщил глава регистрирующего органа Александр Спиридонов.

Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять "национализированные" земли и имущество Ялты.



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