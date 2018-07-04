44 объекта недвижимости крупнейшего и старейшего государственного заповедника оккупированного Крыма в федеральную собственность оформили специалисты Госкомрегистра оккупированного Крыма .

Инфраструктура заповедника передана оккупантами в федеральную собственность и закреплена на праве оперативного управления за ФГБУ «Комплекс Крым». Учреждение является подведомственным Управлению делами президента РФ.

Среди объектов — резиденции, охотничьи домики, котельные и другие хозяйственные сооружения. Недвижимость расположена на территории Алушты, — сообщил глава регистрирующего органа Александр Спиридонов.

Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять "национализированные" земли и имущество Ялты.