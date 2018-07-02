Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал новое межгосударственное заявление Украины против России.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Twitter, передает РБК Украина.

Отметим, что дело касается задержания и судебного преследования украинских граждан по различным уголовным обвинениям. В частности, нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в оккупированном Крыму и России.

"Мы собрали огромное количество доказательств того, что российские власти нарушают нормы Конвенции по правам человека относительно запрета пыток, нарушений прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, свободу слова, собраний", - говорится в сообщении Минюста в Facebook.

На данный момент в суде находятся четыре заявления Украины против РФ.

Напомним: Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам.