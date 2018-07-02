Новый иск в ЕСПЧ Украины против России касается незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и РФ
|13:40 28.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал новое межгосударственное заявление Украины против России.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Twitter, передает РБК Украина.
Отметим, что дело касается задержания и судебного преследования украинских граждан по различным уголовным обвинениям. В частности, нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в оккупированном Крыму и России.
"Мы собрали огромное количество доказательств того, что российские власти нарушают нормы Конвенции по правам человека относительно запрета пыток, нарушений прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, свободу слова, собраний", - говорится в сообщении Минюста в Facebook.
На данный момент в суде находятся четыре заявления Украины против РФ.
Напомним: Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам.
Ещё на эту тему:
В тюрмах оккупированного Крыма с 2014 зафиксировано более 180 случаев пыток и унижения
Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам
Украина обратится в ЕСПЧ с иском против РФ относительно высылки граждан Украины из Крыма
Оккупационная власть рассмотрит заявление жительницы Севастополя о выходе из навязанного гражданства РФ
Оккупанты без решения "суда" поместили в психиатрическую больницу активиста и журналиста Наримана Мемедеминова