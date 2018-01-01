Украина в августе закрыла свое представительство при Содружестве независимых государств (СНГ).

Об этом заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев, передает "Белта", сообщает РБК Украина.

В то же время Лебедев отметил, что у СНГ остается контакт с Украиной. В частности, он осуществляется через посольство Украины в Беларуси.

"Мы с сожалением констатируем, что в августе было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества", - подчеркнул Лебедев.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из договоров СНГ еще в мае 2018 года.

Кроме того, до этого сообщалось, что Украина пересмотрит заключенные в рамках СНГ соглашения.

"Мы внимательно пересмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам", - заявил Порошенко. Он также отметил, что Украина рассматривала СНГ как инструмент "цивилизованного развода с империей".

"Москва стремилась превратить СНГ в обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли часы со Спасской башней Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала Устав СНГ и не стала полноценной участницей СНГ", - добавил Порошенко.

Напомним: Депутаты сказали "нет" инициативе либералов по выходу Молдовы из СНГ.