Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о крупнейших с 1981 года военных учения Восток-2018.

Как сообщает ТАСС, маневры пройдут с 11 по 15 сентября, всего в учениях примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников, передает Новое Время.

Учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них примут участие Тихоокеанский и Северный флоты, будут полностью задействованы воздушно-десантные войска. Проверка, по словам главы Минобороны РФ, будет проходить в условиях, максимально приближенных к боевым.

"Они в чем-то повторяют Запад-81, но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", - указал Шойгу.

С 20 по 25 августа Путин приказал начать внезапную проверку боеготовности российской армии. Минобороны РФ провело внезапную проверку боеготовности в частях Центрального и Восточного военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации. Проверка прошла перед маневрами Восток-2018.

Добавим, что советские учения Запад-81 проходили в сентябре 1981 году в Беларуси, странах Балтии и в Украине. Тогда СССР и страны Варшавского договора отрабатывали, в том числе, и ввод войск на территорию Польши, охваченной акциями протеста оппозиции под руководством Леха Валенсы.