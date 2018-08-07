Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что после аннексии Крыма ситуация в Азовском море очень опасна.

В интервью Голосу Америки Волкер отметил, что Россия имеет свою юридическую интерпретацию ситуации в Азовском море, сообщает Новое Время.

"Они (Россия) считают, что обладают территориальными водами и должны защищать мост, построенный в Крым. Остальная часть мира рассматривает это, как украинские прибрежные и международные воды, и обеспокоена усилением военно-морского присутствия и ростом его агрессивности в Азовском море", - сказал он.

Однако, по словам Волкера, "это не означает, что Россия готовится к агрессии, хотя мы всегда должны быть к этому готовы".

Напомним: В отношении денонсации договора с РФ по Азовскому морю будут приняты политические решения,- Бабин.