Германия обеспокоена ростом насилия во время антикоррупционных уличных протестов, которые проходили в начале августа 2018 года в Румынии.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает "Радио Свобода", сообщает РБК Украина.

Он призвал стороны искать "компромисс" относительно судебной реформы, которая должна сохранить фундаментальные права и баланс сил в правительстве, а также объединить румынское общество.

Напомним, Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать.

В антиправительственном митинге, по разным данным, приняли участие от 60 до 100 тыс. человек. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ.

20 августа в больнице столицы Румынии скончался 62-летний мужчина, который пострадал во время антикоррупционного протеста.

Мужчина 10 августа находился на площади, где проходила акция протеста и где полиция применила слезоточивый газ. По информации медиков, у него в тот день было кровотечение из носа и ему была оказана помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.