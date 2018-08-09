Германия обеспокоена насилием во время антикоррупционных протестов в Румынии
|11:45 28.08.2018
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|Румыния
Германия обеспокоена ростом насилия во время антикоррупционных уличных протестов, которые проходили в начале августа 2018 года в Румынии.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает "Радио Свобода", сообщает РБК Украина.
Он призвал стороны искать "компромисс" относительно судебной реформы, которая должна сохранить фундаментальные права и баланс сил в правительстве, а также объединить румынское общество.
Напомним, Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать.
В антиправительственном митинге, по разным данным, приняли участие от 60 до 100 тыс. человек. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ.
20 августа в больнице столицы Румынии скончался 62-летний мужчина, который пострадал во время антикоррупционного протеста.
Мужчина 10 августа находился на площади, где проходила акция протеста и где полиция применила слезоточивый газ. По информации медиков, у него в тот день было кровотечение из носа и ему была оказана помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.
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