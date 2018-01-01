После прекращения авиасообщения с РФ трафик людей в украинской авиации растет ежегодно на 30%

11:20 28.08.2018 0 комментариев Украина

Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян утверждает, что украинские граждане только выиграли от закрытия авиасообщения Украины с Российской Федерацией.

"Когда мы закрывали авиасообщение с РФ, все пророчили полный коллапс украинской авиации, не будет никто летать. ... Трафик людей увеличивается. 30% ежегодно. С 2015 года, когда мы закрыли небо с РФ, он удвоился. ... в сторону Минска полетели вдвое меньше людей, чем летело на Москву. Это огромный плюс. украинцы использовали неудобные московские хабы. Вместо того имеют прекрасную опцию Борисполя, Стамбула или Дохи. Думаю, что украинцы от этого только выиграли " , - заявил министр инфраструктуры Украины в интервью Liga.net, передает iPress.ua.

Владимир Емельян добавил, что не видит перемещение финансового потока из Украины в Беларусь в связи с закрытием авиасообщение Украины с Россией.

"Я не вижу такого потока, о котором вы говорите. Когда человек куда-то летает, она там оставляет свои средства. Но это не значит, что мы работаем на Минск, Стамбул или Франкфурт" , - сказал министр.

Напомним: Евросоюз закрыл двери перед оккупированным Крымом.



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