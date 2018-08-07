Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют из оккупированного Крыма в Ростов

10:55 28.08.2018 0 комментариев Крым

Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в ближайшее время перевезут из оккупированного Крыма в СИЗО российского города Ростов-на-Дону.

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов 27 августа на встрече общественного объединения "Крымская солидарность", сообщает "Крым.Реалии", передает 112.ua.

"Симферопольские ребята готовятся к этапу в Ростов, где начнется процесс по их делу. Ознакомление с материалами дела закончено. У обвинения все та же схема: те же эксперты, тайная съемка и засекреченные свидетели", – отметил Курбединов.

Речь идет об Узеире и Теймуре Абдуллаевых, Айдере Салединове, Рустеме Исмаилове и Эмиле Джемаденове.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски у пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир": Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Напомним: Дело “ялтинской шестерки”: прокуроры закончили предъявлять сфабрикованные "доказательства".



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