В аннексированном Крыму не осталось школ с украинским языком обучения, больше половины крымскотатарских закрыты
|10:30 28.08.2018
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|Крым
В аннексированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения.
Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил член Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин, передает 112.ua.
"Из 7 украинских школ, которые были до момента оккупации Крыма, не осталось ни одной. Все школы переведены на русский или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения. Но большинство классов с русским языком обучения", – отметил Кузьмин.
В то же время член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев добавил, что на полуострове из 16 школ с крымскотатарским языком обучения осталось семь.
"По официальным данным так называемого "Министерства образования, науки и молодежи" оккупированного Крыма в 2017/2018 годах функционирует 7 муниципальных образовательных учреждений с крымскотатарским языком обучения, 4 – с русским и крымскотатарским языками обучения и пять образовательных учреждений, изменивших статус школы крымскотатарского языка обучения на общеобразовательные заведения. То есть, без определения языка обучения", – сказал Бариев.
Российские власти Крыма свели к минимуму количество часов крымскотатарского и украинского языков в общеобразовательных школах.
О том, что власти лишают крымских татар возможности изучать родной язык в школах, заявляли представители Меджлиса крымскотатарского народа.
Напомним: Всемирный конгресс крымских татар призвал народы РФ выступить против дискриминационного закона о языках.
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