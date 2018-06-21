В аннексированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил член Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин, передает 112.ua.

"Из 7 украинских школ, которые были до момента оккупации Крыма, не осталось ни одной. Все школы переведены на русский или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения. Но большинство классов с русским языком обучения", – отметил Кузьмин.

В то же время член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев добавил, что на полуострове из 16 школ с крымскотатарским языком обучения осталось семь.

"По официальным данным так называемого "Министерства образования, науки и молодежи" оккупированного Крыма в 2017/2018 годах функционирует 7 муниципальных образовательных учреждений с крымскотатарским языком обучения, 4 – с русским и крымскотатарским языками обучения и пять образовательных учреждений, изменивших статус школы крымскотатарского языка обучения на общеобразовательные заведения. То есть, без определения языка обучения", – сказал Бариев.

Российские власти Крыма свели к минимуму количество часов крымскотатарского и украинского языков в общеобразовательных школах.

О том, что власти лишают крымских татар возможности изучать родной язык в школах, заявляли представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним: Всемирный конгресс крымских татар призвал народы РФ выступить против дискриминационного закона о языках.