В отношении денонсации договора с РФ по Азовскому морю будут приняты политические решения,- Бабин
|09:40 28.08.2018
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|Крым
Представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в эфире "112 Украина" заявил, что насчет денонсации договора с Россией по Азовскому морю проводятся совещания и будут приняты соответствующие политические решения.
"У нас были соответствующие совещания, мы выслушивали позицию соответствующих ведомств и по вопросам соглашения 2003 года, и по вопросам более контраверсионной соглашения 1993 года в отношении рыболовства на Азове. Но главным и противодействия агрессору и в Крыму, и на Донбассе, и на Азовском море является усиление соответствующей военной и безопасности составляющей", - сказал Бабин.
Представитель выразил уверенность, что на основании тех материалов, которые предоставляло представительство президента и другие органы власти, которые владеют реальным положением дел на Азовском море, будут приняты соответствующие политические решения, а в пределах полномочий органы власти будут их выполнять и искать соответствующие механизмы их реализации.
Эти вопросы теперь заключаются в процессе обсуждения между различными уполномоченными должностными лицами.
"То, что это вопрос, безусловно, заключается в приоритетной виду и президента Украины, и центральных уполномоченных органов власти – я это гарантирую", - сказал Бабин.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что о денонсации договора с Россией по Азовскому морю не может быть и речи.
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