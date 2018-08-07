Представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в эфире "112 Украина" заявил, что насчет денонсации договора с Россией по Азовскому морю проводятся совещания и будут приняты соответствующие политические решения.

"У нас были соответствующие совещания, мы выслушивали позицию соответствующих ведомств и по вопросам соглашения 2003 года, и по вопросам более контраверсионной соглашения 1993 года в отношении рыболовства на Азове. Но главным и противодействия агрессору и в Крыму, и на Донбассе, и на Азовском море является усиление соответствующей военной и безопасности составляющей", - сказал Бабин.

Представитель выразил уверенность, что на основании тех материалов, которые предоставляло представительство президента и другие органы власти, которые владеют реальным положением дел на Азовском море, будут приняты соответствующие политические решения, а в пределах полномочий органы власти будут их выполнять и искать соответствующие механизмы их реализации.

Эти вопросы теперь заключаются в процессе обсуждения между различными уполномоченными должностными лицами.

"То, что это вопрос, безусловно, заключается в приоритетной виду и президента Украины, и центральных уполномоченных органов власти – я это гарантирую", - сказал Бабин.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что о денонсации договора с Россией по Азовскому морю не может быть и речи.