Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент получил отказ от российских властей помиловать политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на ответ комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на личное обращение архиепископа Климента к президенту РФ, передает 112.ua.

"В документе сказано, что для начала процедуры помилования украинский политзаключенный Олег Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой в письменной форме и передать его администрации исправительного учреждения, в котором он находится", - говорится в сообщении.

Чиновники ссылаются в ответе на указ президента РФ №1500 от 28 декабря 2001 года "О комиссии по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации".

"По итогам рассмотрения (заявления, приговора и характеристик на заключенного, - ред.) составляется заключение о целесообразности применения помилования и передается губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа. Губернатор округа на основании материалов и выводов Комиссии принимает собственное решение и вносит представление президенту Российской Федерации о целесообразности применения помилования к данному осужденному", - говорится в документе.

Месяц назад архиепископ Климент написал обращение президенту РФ Владимиру Путину с призывом освободить всех украинских политзаключенных.

Напомним: Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza.