Курсанты Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" начали проходить практику на учебных кораблях Португалии и Румынии.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

4 курсанта Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" начали практику на учебных кораблях Военно-Морских Сил ВС Португалии "Сагрес" и Румынии "Мирча".

Они проходят обучение в рамках программы НАТО по совершенствованию военного образования (DEEP) при поддержке Министерств обороны Португалии и Румынии .

Курсанты должны будут усовершенствовать свои знания по теории и практике судовождения, навигации, швартовки и английской морской терминологии.

Практика продлится до 5 сентября на корабле "Сагрес" и до 20 сентября - на корабле Румынии.

Напомним: Курсанты Одесского военно-морского института ушли в учебный поход: они посетят Румынию, Болгарию и Турцию.