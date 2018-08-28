Одесские курсанты проходят практику на кораблях Португалии и Румынии / Фото
|08:50 28.08.2018
|0 комментариев
|Украина
Курсанты Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" начали проходить практику на учебных кораблях Португалии и Румынии.
Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
4 курсанта Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" начали практику на учебных кораблях Военно-Морских Сил ВС Португалии "Сагрес" и Румынии "Мирча".
Они проходят обучение в рамках программы НАТО по совершенствованию военного образования (DEEP) при поддержке Министерств обороны Португалии и Румынии .
Курсанты должны будут усовершенствовать свои знания по теории и практике судовождения, навигации, швартовки и английской морской терминологии.
Практика продлится до 5 сентября на корабле "Сагрес" и до 20 сентября - на корабле Румынии.
Напомним: Курсанты Одесского военно-морского института ушли в учебный поход: они посетят Румынию, Болгарию и Турцию.
Ещё на эту тему:
Эксперты все еще готовят текст соглашения о передаче Украине США двух патрульных катеров класса Island
Стакан не расплещется: показали видео работы стабилизации орудий украинских бронекатеров
Курсанты Одесского военно-морского института ушли в учебный поход: они посетят Румынию, Болгарию и Турцию / Фото
Главному боевому кораблю украинского флота исполнилось четверть века
Два экипажа военных моряков отправятся из Одессы в США учиться управлять катерами класса "Айленд"
“Євробляхи” для українського флоту - варіант дешево та швидко наростити корабельний склад ВМС України / Фото
ВМС Украины встречали делегацию коллег из Румынии