Полиция Молдовы утром в понедельник, 27 августа, разогнала акцию протеста оппозиции, активисты которой провели ночь у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева.

Накануне, 26 августа, тысячи людей требовали отставки правительства.

Сейчас площадь Великого национального собрания - главная площадь Кишинева перед зданием правительства - окружена забором и охраняется несколькими кордонами полиции, сообщает ВВС.

Протесты - почему и против чего

26 августа тысячи людей приняли участие в антиправительственном протесте, организованном проевропейской оппозицией в центре Кишинева. Сами оппозиционеры говорят об участии около 30 тысяч человек.

По данным полиции Молдовы, речь идет о 5-6 тысячах протестующих.

Митинг был организован партиями "Действие и солидарность", "Платформа Достоинство и Правда" и Либерально-демократической партией.

Протестующие приняли резолюцию с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Павлом Филипом.

"Правительство Филипа ответственно за ухудшения ситуации в Молдове, за антидемократические действия режима, за банкротство европейской интеграционной политики и за международную изоляцию Молдовы", - говорится в резолюции.

Протестующие также призвали власти провести парламентские выборы, назначенные на 24 февраля 2019 года, по пропорциональной избирательной системе, а не по смешанной, как предусмотрено законом, принятым в 2017 году.

Среди требований - "прекратить политические репрессии против демократической оппозиции, прекратить запугивание граждан по признаку политической принадлежности, завершить уголовное расследование банковского мошенничества и привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к хищению государственных средств".

В резолюции также содержится требование к власти признать результаты выборов мэра Кишинева, состоявшихся несколько месяцев назад.

Молдавские суды отменили победу проевропейского оппозиционера Андрея Настасе за "нарушение избирательного законодательства".

Кроме того, активисты требовали отмены принятого в конце июля закона об амнистии капитала.

Лидеры протеста призвали участников остаться на правительственной площади на ночь, чтобы первыми отметить День Независимости Молдовы 27 августа.

Что произошло в этот день

Несколько сотен человек, установив палатки, остались на ночь.

Заместитель лидера "Платформы Достоинство и Правда" Александр Слусар сообщил журналистам, что около 5 часов утра на площадь прибыли 15 автобусов с полицейскими.

Через час они остановили движение в центре города и окружили митингующих, которые стояли вокруг памятника Штефану чел Маре.

Полицейские зачитали распоряжение городских властей Кишинева о том, что в связи с проведением официальной церемонии по случаю Дня независимости Молдовы другие мероприятия в настоящее время ограничиваются.

После того, как протестующие отказались покинуть правительственную площадь, полиция предупредила, что распоряжение городских властей будет выполнено с помощью силы. Протестующие держались за руки, но полицейские оттеснили их. Как утверждает Александр Слусар, "они вели себя крайне грубо с женщинами, заламывали руки и тащили за ноги".

Через час после разгона, около 7 утра, президент Молдовы Игорь Додон, спикер Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип возложили цветы к памятнику Стефану чел Маре.

Президент Молдовы обвинил оппозицию в пиаре

Эта церемония сопровождалась протестами нескольких сотен людей, которые снова собрались на площади в знак протеста против разгона и задержания демонстрантов. Они выкрикивали "Воры!", "Воров на свалку!", "Позор!", "Предатели!", Однако звук динамиков заглушил их протесты.

Реакция Додона

Президент Игорь Додон, которого считают пророссийским политиком, назвал протесты опасными для страны.

"То, что сделали партии на площади Великого национального собрания - это позор для демократии. Печально, что это происходит накануне Дня независимости. Никто не имеет морального права использовать людей в своих политических интересах. Позор им", - написал он в Facebook 26 августа.

Игорь Додон считает, что "эти ненависть и хаос могут направиться с улиц в парламент".

Президент Молдовы также уверен, что после этих событий "гражданам будет легче отделить зерна от плевел на следующих парламентских выборах".