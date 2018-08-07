В январе-июле Мариупольский порт сократил грузооборот на 11,5%, Бердянский порт на 22%

07:58 28.08.2018 0 комментариев Крым

Мариупольский морской порт в январе-июле 2018 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% — до 3,491 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), сообщают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов снизилась на 10,3% — до 3,012 млн тонн, импортных грузов — на 21%, до 438,9 тыс. тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении увеличилась на 32,8% — до 40,1 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов сократилась на 14% — до 904,58 тыс. тонн. В частности, переработка угля снизилась на 28,7% — до 341,4 тыс. тонн. Перевалка хлебных грузов сократилась на 15,9% — до 294,45 тыс. тонн, в том числе переработка зерна выросла на 7% — до 243,15 тыс. тонн. Перевалка строительных грузов увеличилась на 42% — до 179,1 тыс. тонн, руды — на 7,7%, до 37,8 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов снизилась на 10,9% — до 51,83 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов сократилась на 8,3% — до 2,586 млн тонн. В частности, переработка черных металлов снизилась на 8,4% — до 2,579 млн тонн, в том числе металлопроката — на 7,4%, до 650,36 тыс. тонн, чугуна — в два раза, до 320,58 тыс. тонн. Перевалка металлолома составила 1,1 тыс. тонн. Переработка других грузов черных металлов увеличилась на 9,7% — до 1,607 млн тонн. Перевалка промышленных товаров в ящиках и кипах выросла в 2,8 раза — до 4,5 тыс. тонн. Переработка других товарно-штучных грузов увеличилась на 10% — до 2,2 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 14,3% — до 6,514 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 4,9% против 5,7% в 2016 году.

Бердянский морской порт в январе-июле 2018 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22% — до 1,058 млн тонн. Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Перевалка экспортных грузов снизилась на 9,3% — до 1,048 млн тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении составила 5,6 тыс. тонн, импортных грузов — 4,4 тыс. тонн.

Переработка сыпучих грузов сократилась на 14,3% — до 926,3 тыс. тонн. В частности, перевалка хлебных грузов выросла на 20,2% — до 512,7 тыс. тонн, в том числе зерна — на 20,8%, до 361,4 тыс. тонн. Переработка строительных грузов сократилась на 20,9% — до 334,7 тыс. тонн, кокса — на 18,5%, до 4,4 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов увеличилась на 98,7% — до 74,5 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов сократилась в 2,1 раза — до 132,5 тыс. тонн. В частности, перевалка черных металлов снизилась в 2,1 раза — до 128,6 тыс. тонн, в том числе металлопроката — в два раза, до 126,9 тыс. тонн, металлолома — в 4,9 раза, до 1,7 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов сократилась в 2,4 раза — до 3,9 тыс. тонн.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 36,9% — до 2,397 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 1,8% против 2,9% в 2016 году.



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