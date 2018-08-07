Соглашение по Азовскому морю между Украиной и Россией останется в силе?
|07:36 28.08.2018
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|Крым
Украина не будет разрывать соглашение с Россией о сотрудничестве в Азовском море. Будут использоваться все инструменты, чтобы урегулировать данный конфликт.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает MRPL.CITY.
Заявление о невозможности разрыва соглашения с Россией сделала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время «Совещания послов-2018».
«О денонсации соглашения с РФ по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность РФ заявить территориальный спор. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — сказала она на совещании украинских послов 27 августа.
Напомним, 24 декабря 2003 года в Керчи президентом России Владимиром Путиным и на то время президентом Украины Леонидом Кучмой был подписан договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Таким образом, страны определили статус Азовского моря и Керченского пролива, признав их своими внутренними водами.
Из-за несоответствия национальным интересам Верховная Рада Украины неоднократно предлагала денонсацию данного соглашения.
В свою очередь Россия в последнее время блокирует прохождение иностранных судов в Керченском проливе. По состоянию на 21 августа задержано уже более 150 иностранных судов, которые шли в порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
Законопроект о расторжении договора в РФ был зарегистрирован в парламенте еще в 2015 году. Однако министерство иностранных дел и ряд силовых ведомств Украины не рекомендовали Раде денонсировать соглашение.
В МИД тогда пояснили, что это может привести к блокированию украинских портов в Азовском море.
Повторная инициатива о денонсации договора была зарегистрирована в парламенте в июле 2018 года.
Напомним: Эксперт считает, что Россия осуществляет в Азовском море "ползучую агрессию".
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