Сразу два митинга-протеста против строительства цементного терминала в морском торговом порту Феодосии состоятся в аннексированном городе 2 сентября.

Об одном из них на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Феодосийского городского «совета», глава местной фракции ЛДПР Николай Волков, передает Крым Информ.

Кроме того, в 17.00 в этом же месте состоится аналогичное мероприятие – митинг, организованный членами местной ячейки КПРФ.

«Неравнодушных жителей города просят прийти на площадь в обозначенное время и выразить свою позицию», – пишут организаторы протестных акций в соцсетях.

Подписание соглашения по инвестиционному проекту «Создание транспортной схемы перегрузки и хранения цемента с применением пневмотранспортной установки на базе грузового склада в Феодосийском порту» состоялось в июле 2016 года и было крайне негативно воспринято местными жителями.

Проект предполагает ежемесячный объём переработки и перевалки цемента – до 10 тыс тонн.

Объём финансирования – 111,3 млн рублей. Предполагаемый срок окупаемости – 7 лет и 4 месяца. Число создаваемых рабочих мест – 10. Объем налоговых поступлений за 11 лет реализации проекта составит около 400 тыс рублей.

Социальная нагрузка до конца не конкретизирована, но предполагается.

В настоящий момент инвестору предложено более детально проработать инвестиционное предложение.

Напомним: Оккупанты поделили имущество ликвидированного феодосийского летно-испытательного предприятия «Взлёт».