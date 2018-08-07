Расчеты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» и противокорабельного комплекса «Бал» Черноморского флота РФ провели учения по отражению атаки кораблей условного противника.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан второго ранга Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

Отмечается, что в ходе тренировки были отработаны артиллерийские расчеты по развертыванию комплексов «Берег» на подготовленных и неподготовленных позициях, а также были выполнены мероприятия по подготовке комплекса к стрельбе.

Также расчеты комплекса «Бал» привели его к бою и выполнили поиск цели и электронные пуски ракет по обнаруженной морской цели.

В рамках учений расчеты данных комплексов выполнили нормативы по смене огневых позиций, а также по их инженерному оборудованию и маскировке.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе и др.

Напомним: Ростовский спецназ «уничтожил» важные объекты в оккупированном Крыму.