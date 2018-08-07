Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота РФ пополнит постоянное соединение ВМФ России в Средиземном море.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России, передает Крым Информ.

«Морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» пополнит постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море. На основании плановой ротации «Валентин Пикуль» заменит морской тральщик «Турбинист», выполняющий задачи с мая 2018 года», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для экипажа противоминного корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону.

В группировку ВМФ в Средиземном море также войдут фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота РФ.

Напомним: В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии.