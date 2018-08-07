Тральщик и два фрегата ЧФ РФ пополнили соединения ВМФ России в Средиземном море
|15:27 27.08.2018
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|Крым
Морской тральщик «Валентин Пикуль» Черноморского флота РФ пополнит постоянное соединение ВМФ России в Средиземном море.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России, передает Крым Информ.
«Морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» пополнит постоянное соединение Военно-морского флота России в Средиземном море. На основании плановой ротации «Валентин Пикуль» заменит морской тральщик «Турбинист», выполняющий задачи с мая 2018 года», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для экипажа противоминного корабля это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону.
В группировку ВМФ в Средиземном море также войдут фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота РФ.
Напомним: В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии.
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