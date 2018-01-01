В России начали платить за доносы

15:00 27.08.2018 0 комментариев Россия

Россияне смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных.

Как передает SalamNews, Соответствующий приказ МВД РФ вступил в силу в понедельник, 27 августа.

Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

При этом вознаграждение до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов — по решению министра.

Деньги могут быть выплачены информатору как наличными, так и зачислены на счет в банке.

До сегодняшнего дня полиция выплачивала вознаграждение в исключительных случаях, обещая премию за поимку особо опасных преступников.

Специального фонда в правоохранительных органах нет, средства выделяются из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай.

Напомним: Оккупационные власти призывают крымчан «стучать» на «экстремистов».



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