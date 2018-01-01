В России начали платить за доносы
|15:00 27.08.2018
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|Россия
Россияне смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений и задержании виновных.
Как передает SalamNews, Соответствующий приказ МВД РФ вступил в силу в понедельник, 27 августа.
Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.
При этом вознаграждение до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов — по решению министра.
Деньги могут быть выплачены информатору как наличными, так и зачислены на счет в банке.
До сегодняшнего дня полиция выплачивала вознаграждение в исключительных случаях, обещая премию за поимку особо опасных преступников.
Специального фонда в правоохранительных органах нет, средства выделяются из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай.
Напомним: Оккупационные власти призывают крымчан «стучать» на «экстремистов».
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