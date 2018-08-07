Проблем с оплатой товаров и услуг при использовании карт международных платежных систем, в том числе Visa и MasterCard, в оккупированном Крыму нет .

Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передают Примечания.

"Никаких проблем с оплатой товаров и услуг при использовании карт международных платежных систем Visa, MasterCard, China UnionPay либо японской JCB в Крыму нет. Это связано как раз с тем, что после американских санкций был создан центр обработки всех карточных транзакций на территории России", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, раньше все данные обрабатывались в США.

"Сейчас это все обрабатывается у нас в России, и соответственно, какая бы карта ни была, никто не видит эти транзакции за пределами нашей страны, поэтому никаких проблем с их использованием нет", — сказал Аксаков, добавив, что лично расплатился картой одной из международных платежных систем на крымской автозаправке.

При этом Аксаков подчеркнул, что компании Visa и MasterCard просили банки не выпускать их карты на территории аннексированного Крыма.

"Их не будут лимитировать здесь, а они в принципе здесь и не нужны для оплаты товаров и услуг, так как карта "Мир" заменяет полностью", — сказал Аксаков.

Напомним: Работающий в аннексированном Крыму, находящийся под санкциями, Генбанк отказывается от обслуживания Visa и Mastercard.

При этом карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.