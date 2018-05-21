Меркель привезла в Грузию 200 миллионов евро

14:15 27.08.2018 0 комментариев Грузия

В ходе визита Ангелы Меркель в Тбилиси между Германией и Грузией было заключено несколько важных экономических соглашений. Речь, в частности, об инфраструктурах энергобезопасности и транспорта.

«За всю историю наших отношений Германия в виде грантов, технической помощи и кредитов выделила Грузии свыше одного миллиарда евро», – заявил сегодня глава Минфина Грузии Иване Мачавариани при подписании соглашения с представителями Немецкого государственного банка развития KfW, передает Эхо Кавказа.

«Сегодня были подписаны два соглашения о выделении Грузии примерно 199 миллионов евро. Одно из соглашений касается строительства в Грузии подземного газохранилища общим объемом до 300 миллионов кубических метров. Реализация данного проекта укрепит энергобезопасность страны. Сумма кредита – 150 миллионов евро. Второе соглашение направлено на улучшение водоснабжения высокогорья Аджарии», – заявил министр.

По словам директора корпорации нефти и газа Давида Твалабеишвили, заем предоставлен на максимально льготных для Грузии условиях:

«Договор подписан на 15 лет с пятилетней льготной отсрочкой под менее 1% годовых. Продолжаются переговоры на выделение дополнительных 100 миллионов евро».

Переговоры велись и об углублении сотрудничества в сфере транспорта.

Как сообщил Давид Перадзе, руководитель ЖД Грузии, сегодня были согласованы новые детали переговоров с немецкими партнерами:

«12 июня в Берлине было подписано соглашение между нашей железной дорогой и Deutsche Bahn о развитии транспортной инфраструктуры Грузии. Визит немецких коллег является подтверждением того, насколько важно для Deutsche Bahn это направление».

С ответной речью выступил Томас Барейс – парламентский секретаря Министерства экономики и энергетики Германии:

«Deutsche Bahn очень заинтересован в этом сотрудничестве, так как это существенно расширит транспортное сообщение между Европой и Азией. Грузинская железная дорога связывает Каспийское море с Черным и имеет потенциал выхода на Восток. Конечно, на это понадобится время. Мы пока находимся на самом начальном этапе, но намерены развивать успешное партнерство, основанное на дружбе. Так что мы настроены позитивно».

Политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе позитивно оценил экономическую составляющую визита правительственной делегации Германии. По его мнению, на закрытых встречах рассматривалась возможность транзита каспийских углеводородов в Европу, считает специалист:

«На фоне прозвучавших упреков в адрес канцлера в чрезмерной зависимости от российского газа, возможно, в ходе визита госпожи Меркель в Баку речь может пойти о реанимации каспийских проектов, так как Германия заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей».

В ходе визита Ангела Меркель затронула и другие чувствительные для Грузии темы. Выступая в ТГУ, Ангела Меркель подчеркнула важность создания легальных квот для грузинских специалистов, дефицит которых ощущается на рынке Германии.

Напомним: Грузия начинает строительство подземного хранилища газа.



Ещё на эту тему:

16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
19:31 21.05.2018
Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок
16:25 26.02.2018
Германии предложили присвоить Грузии статус безопасной страны
09:08 17.11.2017
Грузия и Германия подписали соглашение об обмене секретной информацией
13:51 05.10.2017
Грузия и Германия усилят сотрудничество в сфере обороны
13:52 03.10.2017
Министр обороны Германии впервые посетит Грузию 5 октября
08:27 01.07.2016
Президент Грузии встретился с канцлером Германии
10:46 13.06.2016
Ангела Меркель собирается посетить Грузию
10:40 07.06.2016
Грузинский премьер переговорил с Ангелой Меркель по телефону
18:40 25.09.2015
В Тбилиси состоялись грузино-германские межправительственные переговоры
08:45 21.07.2015
Министр обороны Грузии провела встречу с новым послом Германии
12:35 20.05.2015
Министр иностранных дел Грузии посещает Берлин
Новости
Азербайджан Азербайджан
21:10 28.08.2018
Меркель: Азербайджан увеличит поставки газа в ЕС
14:46 23.08.2018
Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
15:39 22.08.2018
Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
Все новости страны
Армения Армения
15:40 23.08.2018
Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
18:42 22.08.2018
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
21:01 21.08.2018
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
Все новости страны
Болгария Болгария
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
14:15 27.08.2018
Меркель привезла в Грузию 200 миллионов евро
19:43 23.08.2018
До сих пор не удалось обнаружить следов пропавшего танкера «Pantelena» с грузинскими моряками на борту
13:25 23.08.2018
В порт Батуми зашел один из самых красивых кораблей мира / Фото
10:15 23.08.2018
Все моряки с пропавшего танкера «Pantelena» - у пиратов и по предварительным данным - живы
Все новости страны
Молдова Молдова
08:25 28.08.2018
Полиция разогнала оппозицию в Кишиневе: что происходит в Молдове?
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
Все новости страны
Россия Россия
19:55 28.08.2018
«Силовым машинам» выделят 3 млрд рублей на создание российских газовых турбин на замену Siemens
18:15 28.08.2018
Российское профильное министерство признает, что в машиностроении без антикризисных мер не обойтись
12:50 28.08.2018
Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018
10:05 28.08.2018
Россия усилила ударную группу в Сирии из-за активности США
Все новости страны
Румыния Румыния
11:45 28.08.2018
Германия обеспокоена насилием во время антикоррупционных протестов в Румынии
10:14 22.08.2018
Антиправительственный митинг в Бухаресте назвали попыткой переворота
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
Все новости страны
Турция Турция
20:20 28.08.2018
Германия изучает варианты помощи Турции, столкнувшейся с экономическими трудностями
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
Все новости страны
Украина Украина
21:35 28.08.2018
Морпехи ВМСУ выполнили стрельбы по надводным целям с воздуха по стандартам НАТО
20:45 28.08.2018
Одесский припортовый завод завершил полугодие с чистой прибылью 246,8 млн грн
20:15 28.08.2018
Спостерігачів СММ ОБСЄ обурив факт використання російською пропагандою їхнього візиту в Херсонський порт
19:30 28.08.2018
В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс