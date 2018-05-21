В ходе визита Ангелы Меркель в Тбилиси между Германией и Грузией было заключено несколько важных экономических соглашений. Речь, в частности, об инфраструктурах энергобезопасности и транспорта.

«За всю историю наших отношений Германия в виде грантов, технической помощи и кредитов выделила Грузии свыше одного миллиарда евро», – заявил сегодня глава Минфина Грузии Иване Мачавариани при подписании соглашения с представителями Немецкого государственного банка развития KfW, передает Эхо Кавказа.

«Сегодня были подписаны два соглашения о выделении Грузии примерно 199 миллионов евро. Одно из соглашений касается строительства в Грузии подземного газохранилища общим объемом до 300 миллионов кубических метров. Реализация данного проекта укрепит энергобезопасность страны. Сумма кредита – 150 миллионов евро. Второе соглашение направлено на улучшение водоснабжения высокогорья Аджарии», – заявил министр.

По словам директора корпорации нефти и газа Давида Твалабеишвили, заем предоставлен на максимально льготных для Грузии условиях:

«Договор подписан на 15 лет с пятилетней льготной отсрочкой под менее 1% годовых. Продолжаются переговоры на выделение дополнительных 100 миллионов евро».

Переговоры велись и об углублении сотрудничества в сфере транспорта.

Как сообщил Давид Перадзе, руководитель ЖД Грузии, сегодня были согласованы новые детали переговоров с немецкими партнерами:

«12 июня в Берлине было подписано соглашение между нашей железной дорогой и Deutsche Bahn о развитии транспортной инфраструктуры Грузии. Визит немецких коллег является подтверждением того, насколько важно для Deutsche Bahn это направление».

С ответной речью выступил Томас Барейс – парламентский секретаря Министерства экономики и энергетики Германии:

«Deutsche Bahn очень заинтересован в этом сотрудничестве, так как это существенно расширит транспортное сообщение между Европой и Азией. Грузинская железная дорога связывает Каспийское море с Черным и имеет потенциал выхода на Восток. Конечно, на это понадобится время. Мы пока находимся на самом начальном этапе, но намерены развивать успешное партнерство, основанное на дружбе. Так что мы настроены позитивно».

Политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе позитивно оценил экономическую составляющую визита правительственной делегации Германии. По его мнению, на закрытых встречах рассматривалась возможность транзита каспийских углеводородов в Европу, считает специалист:

«На фоне прозвучавших упреков в адрес канцлера в чрезмерной зависимости от российского газа, возможно, в ходе визита госпожи Меркель в Баку речь может пойти о реанимации каспийских проектов, так как Германия заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей».

В ходе визита Ангела Меркель затронула и другие чувствительные для Грузии темы. Выступая в ТГУ, Ангела Меркель подчеркнула важность создания легальных квот для грузинских специалистов, дефицит которых ощущается на рынке Германии.

Напомним: Грузия начинает строительство подземного хранилища газа.