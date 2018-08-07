За семь месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета аннексированного Крыма составили 89,1 млрд рублей (36,94 млрд гривень), из них 58,8 млрд (24,3 млрд гривень) – "безвозмездные поступления".

Об этом сообщили в "Минфине" оккупированного Крыма со ссылкой на "главу" ведомства Ирину Кивико, пишет "Крым.Реалии", передает ZN.UA.

По ее словам, общие поступления складываются из налоговых и неналоговых доходов, которые составляют 30,3 млрд рублей (34% от общей суммы), "безвозмездные поступления" составляют 66% доходов.

Как сообщила глава "Минфина", за 7 месяцев 2015 года в консолидированный бюджет аннексированного Крыма поступило 16 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, за аналогичные периоды в 2016-м - 23,5 млрд рублей, в 2017-м – 26,1 млрд рублей, в 2018-м - 30,3 млрд.

В декабре 2017 года глава "Минфина" признала, что оккупированный Крым не сможет обойтись без дотаций из бюджета России в течение ближайших десяти лет.

Напомним: Оккупированный Крым потратил с января по май больше 51 млрд рублей из федерального бюджета поступило 39,2 млрд рублей.