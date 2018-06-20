Британские истребители поднимались в небо над акваторией Черного моря, чтобы осуществить перехват российских военных самолетов.

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, сообщает пресс-служба Королевских ВВС, передает ZN.UA.

Два истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с базы НАТО в Румынии, так как к границам этой страны приблизились военно-транспортный Ан-26 и противолодочный самолет Бе-12 ВВС России.

Это уже третий подобный инцидент за минувшую неделю.

22 августа британские истребители поднимались на перехват российских Су-30 над Черным морем. На следующий день Eurofighter Typhoon перехватил над морем российский Бе-12.

Миссия Королевских ВВС в Румынии является частью мер по обеспечению безопасности НАТО, введенных в 2014 году. В то время Альянс начал реализацию этих мер по обеспечению доверия с целью продемонстрировать коллективную решимость союзников и защитный характер Альянса.

В начале года американский самолет-разведчик Lockheed Martin P3-Orion был вынужден досрочно прервать выполнение задачи над акваторией Черного моря из-за действий российского истребителя. Су-27 пролетел на расстоянии полтора метра от самолета ВМС США. Истребитель РФ в течение 2 часов и 40 минут занимался перехватом P3-Orion, совершая опасные маневры.

Напомним: Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС.