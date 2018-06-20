Ан-26 и Бе-12 ВВС России приблизились к границам Румынии / Фото

13:15 27.08.2018 0 комментариев

Британские истребители поднимались в небо над акваторией Черного моря, чтобы осуществить перехват российских военных самолетов. 

Инцидент произошел в субботу, 25 августа, сообщает пресс-служба Королевских ВВС, передает ZN.UA.

Два истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с базы НАТО в Румынии, так как к границам этой страны приблизились военно-транспортный Ан-26 и противолодочный самолет Бе-12 ВВС России.

Это уже третий подобный инцидент за минувшую неделю.

22 августа британские истребители поднимались на перехват российских Су-30 над Черным морем. На следующий день Eurofighter Typhoon перехватил над морем российский Бе-12.

Миссия Королевских ВВС в Румынии является частью мер по обеспечению безопасности НАТО, введенных в 2014 году. В то время Альянс начал реализацию этих мер по обеспечению доверия с целью продемонстрировать коллективную решимость союзников и защитный характер Альянса.

В начале года американский самолет-разведчик Lockheed Martin P3-Orion был вынужден досрочно прервать выполнение задачи над акваторией Черного моря из-за действий российского истребителя. Су-27 пролетел на расстоянии полтора метра от самолета ВМС США. Истребитель РФ в течение 2 часов и 40 минут занимался перехватом P3-Orion, совершая опасные маневры.

Напомним: Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС.



Ещё на эту тему:

19:08 22.08.2018
Британские "Тайфуны" поднимались для сопровождения российских истребителей над Черным морем
17:39 26.07.2018
Британия подняла базирующиеся в Румынии истребители на перехват российского бомбардировщика
21:24 20.06.2018
Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства самолетом РФ
14:15 10.05.2018
Королевские военно-воздушные силы обьявили о начале «Миссии авиационной полиции» над Черным морем
21:03 22.03.2018
Воздушная провокация: бомбардировщики и истребители РФ пролетели в 40 километрах от Одессы / Фото
19:00 15.01.2018
Британские истребители подняли в воздух для перехвата самолетов РФ
17:30 18.09.2017
Российские Илы-76 нарушили воздушное пространство Литвы
13:59 18.05.2017
Российские истребители СУ-24 пролетели над голландским фрегатом
08:06 15.05.2017
Росийский истребитель сблизился с самолетом ВМС США над Черным морем
08:12 12.05.2017
Российский истребитель пролетел в шести метрах от американского разведчика над Черным морем
13:58 24.04.2017
Истребители НАТО в прошлом году совершили рекордное количество вылетов из-за самолетов РФ
08:51 03.03.2017
Пентагон сообщил об опасном сближении самолетов России и НАТО
Новости
Азербайджан Азербайджан
21:10 28.08.2018
Меркель: Азербайджан увеличит поставки газа в ЕС
14:46 23.08.2018
Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
15:39 22.08.2018
Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
Все новости страны
Армения Армения
15:40 23.08.2018
Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
18:42 22.08.2018
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
21:01 21.08.2018
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
Все новости страны
Болгария Болгария
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
14:15 27.08.2018
Меркель привезла в Грузию 200 миллионов евро
19:43 23.08.2018
До сих пор не удалось обнаружить следов пропавшего танкера «Pantelena» с грузинскими моряками на борту
13:25 23.08.2018
В порт Батуми зашел один из самых красивых кораблей мира / Фото
10:15 23.08.2018
Все моряки с пропавшего танкера «Pantelena» - у пиратов и по предварительным данным - живы
Все новости страны
Молдова Молдова
08:25 28.08.2018
Полиция разогнала оппозицию в Кишиневе: что происходит в Молдове?
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
Все новости страны
Россия Россия
19:55 28.08.2018
«Силовым машинам» выделят 3 млрд рублей на создание российских газовых турбин на замену Siemens
18:15 28.08.2018
Российское профильное министерство признает, что в машиностроении без антикризисных мер не обойтись
12:50 28.08.2018
Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018
10:05 28.08.2018
Россия усилила ударную группу в Сирии из-за активности США
Все новости страны
Румыния Румыния
11:45 28.08.2018
Германия обеспокоена насилием во время антикоррупционных протестов в Румынии
10:14 22.08.2018
Антиправительственный митинг в Бухаресте назвали попыткой переворота
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
Все новости страны
Турция Турция
20:20 28.08.2018
Германия изучает варианты помощи Турции, столкнувшейся с экономическими трудностями
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
Все новости страны
Украина Украина
21:35 28.08.2018
Морпехи ВМСУ выполнили стрельбы по надводным целям с воздуха по стандартам НАТО
20:45 28.08.2018
Одесский припортовый завод завершил полугодие с чистой прибылью 246,8 млн грн
20:15 28.08.2018
Спостерігачів СММ ОБСЄ обурив факт використання російською пропагандою їхнього візиту в Херсонський порт
19:30 28.08.2018
В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс