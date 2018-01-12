Корвет (малый противолодочный корабль) «Винница» ВМС Украины покинул док судоверфи «Украина» и вернулся вчера на Западную военно-морскую базу в Практической гавани.

Его ремонтировали почти 11 месяцев. На корабле были проведены корпусные работы, в частности, по информации наших источников в Минобороны, ремонтники устранили повреждения форштевня, полученные «Винницей» во время шторма 11 ноября 2007 года, сообщает MILITARY NAVIGATOR.

При этом снова боеспособным корабль не стал: замены требует целый ряд узлов и систем, что будет стоить очень и очень дорого.

Известно, что у военного и политического руководства государства единого мнения по поводу дальнейшей судьбы «Винницы» нет. Есть сторонники как списания корабля, так и его восстановления. При этом большинство специалистов полагают, что смысла восстанавливать противолодочник нет: он полностью выработал свой ресурс, и вряд ли даже дорогостоящий ремонт сделает его полноценной боевой единицей.

С другой стороны, корвет может стать прекрасным учебным пособием для курсантов и в этом качестве еще долго послужить стране.

Корвет «Винница» был спущен на воду 12 сентября 1976 года, первоначально служил в 5-й отдельной Балаклавской бригаде пограничных сторожевых кораблей.

В 1992 году перешел в Морские части Госкомитета по охране границ Украины (ныне — Госпогранслужба). В январе 1996 года корабль передали только что созданным ВМС Украины.

11 ноября 2007 года попал в шторм и получил серьезные повреждения форштевня, с этого момента состоит на ремонте.

22 марта 2014 года был захвачен российскими пиратами. Возвращен Украине 19 апреля того же года.

Проект 1124П — пограничный вариант малого противолодочного корабля проекта 1124, который считается одним из самых удачных малых многоцелевых кораблей второго поколения.

Оснащен гидроакустической станцией кругового поиска «Аргунь» с антенной излучателя в подкилевом обтекателе и опускающейся с палубы гидроакустической станцией «Шелонь».

Имеет мощное противолодочное вооружение: два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки, глубинные бомбы.

Из средств самообороны на кораблях этого типа устанавливались ЗРК «Оса-М» и артиллерийская установка 3ИФ-72 (АК-725).