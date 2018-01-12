Корвет «Винница» вышел из дока, но возвращение его в строй под вопросом

10:15 27.08.2018 0 комментариев Украина

Корвет (малый противолодочный корабль) «Винница» ВМС Украины покинул док судоверфи «Украина» и вернулся вчера на Западную военно-морскую базу в Практической гавани.

Его ремонтировали почти 11 месяцев. На корабле были проведены корпусные работы, в частности, по информации наших источников в Минобороны, ремонтники устранили повреждения форштевня, полученные «Винницей» во время шторма 11 ноября 2007 года, сообщает MILITARY NAVIGATOR.

При этом снова боеспособным корабль не стал: замены требует целый ряд узлов и систем, что будет стоить очень и очень дорого.

Известно, что у военного и политического руководства государства единого мнения по поводу дальнейшей судьбы «Винницы» нет. Есть сторонники как списания корабля, так и его восстановления. При этом большинство специалистов полагают, что смысла восстанавливать противолодочник нет: он полностью выработал свой ресурс, и вряд ли даже дорогостоящий ремонт сделает его полноценной боевой единицей.

С другой стороны, корвет может стать прекрасным учебным пособием для курсантов и в этом качестве еще долго послужить стране.

Корвет «Винница» был спущен на воду 12 сентября 1976 года, первоначально служил в 5-й отдельной Балаклавской бригаде пограничных сторожевых кораблей.

В 1992 году перешел в Морские части Госкомитета по охране границ Украины (ныне — Госпогранслужба). В январе 1996 года корабль передали только что созданным ВМС Украины.

11 ноября 2007 года попал в шторм и получил серьезные повреждения форштевня, с этого момента состоит на ремонте.

22 марта 2014 года был захвачен российскими пиратами. Возвращен Украине 19 апреля того же года.

Проект 1124П — пограничный вариант малого противолодочного корабля проекта 1124, который считается одним из самых удачных малых многоцелевых кораблей второго поколения.

Оснащен гидроакустической станцией кругового поиска «Аргунь» с антенной излучателя в подкилевом обтекателе и опускающейся с палубы гидроакустической станцией «Шелонь».

Имеет мощное противолодочное вооружение: два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки, глубинные бомбы.

Из средств самообороны на кораблях этого типа устанавливались ЗРК «Оса-М» и артиллерийская установка 3ИФ-72 (АК-725).



Ещё на эту тему:

11:24 08.05.2018
Колишнього матроса з Севастополя, отримавшего російське громадянство, затримано у Одесі за дизертирство
10:20 12.01.2018
РФ вернет Украине военную технику из Крыма, которую оккупанты привели в негодность
19:00 25.09.2017
Корвет «Винница» поставили в док судоверфи Одесского порта для ремонта / Фото
11:34 15.09.2017
Украинский корвет «Винница» поднимут в сухой док, чтобы определиться с его судьбой
08:16 25.04.2017
Украина восстановливает научно-исследовательский флот, утраченный в результате оккупации Крыма
12:15 04.04.2017
Оккупанты заявляют, что тратят бюджетные деньги на содержание захваченного в Севастополе украинского флота
08:42 28.02.2017
Оккупанты разбирают на запчасти оставшиеся в Крыму корабли ВМСУ / Видео
17:02 21.12.2016
Российские оккупанты в Крыму грабят захваченные украинские корабли, - ГУР Минобороны
13:13 15.12.2016
Предавший Украину офицер вывел из строя новый российский фрегат / Фото
12:37 11.11.2016
Спалившего свое судно офицера ВМСУ оставили в рядах флота с понижением в должности
08:24 26.10.2016
Одесские портовики отдали буксир «Прогресс» в аннексированный Крым / Фото
10:02 05.09.2016
Горевшее в Одессе судно «Донбасс» восстановить будет проблематично
Новости
Азербайджан Азербайджан
21:10 28.08.2018
Меркель: Азербайджан увеличит поставки газа в ЕС
14:46 23.08.2018
Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
15:39 22.08.2018
Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
Все новости страны
Армения Армения
15:40 23.08.2018
Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
18:42 22.08.2018
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
21:01 21.08.2018
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
Все новости страны
Болгария Болгария
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
14:15 27.08.2018
Меркель привезла в Грузию 200 миллионов евро
19:43 23.08.2018
До сих пор не удалось обнаружить следов пропавшего танкера «Pantelena» с грузинскими моряками на борту
13:25 23.08.2018
В порт Батуми зашел один из самых красивых кораблей мира / Фото
10:15 23.08.2018
Все моряки с пропавшего танкера «Pantelena» - у пиратов и по предварительным данным - живы
Все новости страны
Молдова Молдова
08:25 28.08.2018
Полиция разогнала оппозицию в Кишиневе: что происходит в Молдове?
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
Все новости страны
Россия Россия
19:55 28.08.2018
«Силовым машинам» выделят 3 млрд рублей на создание российских газовых турбин на замену Siemens
18:15 28.08.2018
Российское профильное министерство признает, что в машиностроении без антикризисных мер не обойтись
12:50 28.08.2018
Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018
10:05 28.08.2018
Россия усилила ударную группу в Сирии из-за активности США
Все новости страны
Румыния Румыния
11:45 28.08.2018
Германия обеспокоена насилием во время антикоррупционных протестов в Румынии
10:14 22.08.2018
Антиправительственный митинг в Бухаресте назвали попыткой переворота
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
Все новости страны
Турция Турция
20:20 28.08.2018
Германия изучает варианты помощи Турции, столкнувшейся с экономическими трудностями
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
Все новости страны
Украина Украина
21:35 28.08.2018
Морпехи ВМСУ выполнили стрельбы по надводным целям с воздуха по стандартам НАТО
20:45 28.08.2018
Одесский припортовый завод завершил полугодие с чистой прибылью 246,8 млн грн
20:15 28.08.2018
Спостерігачів СММ ОБСЄ обурив факт використання російською пропагандою їхнього візиту в Херсонський порт
19:30 28.08.2018
В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс