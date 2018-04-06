Одесская область больше всего экспортирует в Индию, Молдову и Турцию, торговля с Россией сократилась в два раза

09:48 27.08.2018 0 комментариев Одесская обл.

В первом полугодии 2018-го Одесская область сохраняла положительное сальдо внешнеторгового баланса — 77,5 млн долларов США.

Как сообщает облуправление статистики, в январе-июне предприятия региона экспортировали товаров на 768 миллионов долларов. При этом ввезено было на 690,5 млн, передает Думская.

Географическая структура внешней торговли по сравнению с прошлыми годами несколько изменилась.

Так, по экспорту на первое место вышла Индия (в 2017-м была второй), куда отправили из Одесской области товаров на 72,1 млн долларов.

На втором месте — Молдова, экспортировавшая на 61,4 млн долларов, на третьем — Турция (57 млн долл.).

Российская Федерация, которая до 2014 года была главным торговым партнером одесского региона, сейчас лишь четвертая: в Россию одесские купцы продали товаров на 55,6 млн долларов.

Отметим, что экспорт в РФ начал снижаться еще до войны.

Так, если в 2012 году туда поступило товаров на 239 млн долларов, то в 2013 — уже на 152 млн. В прошлом году этот показатель составил 105 млн долларов.

Главным импортером для Одесской области был в первом полугодии Китай (153,7 млн долларов). На втором месте — Турция (72,4 млн), на третьем — Индонезия (53,7 млн долларов).

Россия и здесь заняла лишь четвертую позицию. Из страны-агрессора в наш регион ввезли товаров на 48,3 млн долларов.

Из Одесской области за рубеж вывозят прежде всего растительные масла (в первом полугодии 2018-го — на 186 млн долларов), зерновые культуры (на 173 млн долларов), черные металлы (56 млн), продукцию судостроения (47,7 млн), электрические машины и кабельную продукцию (30,1 млн). Среди импорта на первом месте автомобили (45 млн), далее идут электрические машины (42,7 млн), текстиль (25 млн) и игрушки (11 млн).



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