Оккупированный Армянск за ночь покрылся странной липкой ржавчиной / Фото

09:21 27.08.2018 0 комментариев Крым

Ключи, вентиляционные решётки и даже хлебницы. Металлические предметы в оккупированном Армянске за ночь покрылись странной липкой ржавчиной. Многие жители приграничного города уверены – это выбросы с завода «Крымский титан».

Официальных комментариев пока нет, сообщают Примечания.

«У кого что поржавело?» Это главный вопрос субботы, 25 августа, в Армянске.

В соцсетях, на улицах, по телефону люди рассказывают, как у них покрылись ржавчиной ключи от дома, решетки радиаторов в автомобилях, строительные инструменты на балконах.

Все предметы выглядят устрашающе. Страшно представить, что такой вид они приобрели всего за одну ночь.

Некоторые жители города жалуются на ухудшение самочувствия.

Жители города в большинстве своем винят принадлежащий структурам Дмитрия Фирташа завод «Крымский титан» (в настоящее время - "Титановые инвестиции"). Они утверждают, что виной всему выбросы с предприятия, которое за последние 4 года якобы сменило поставщиков сырья - ильменит теперь поступает в подсанкционный Крым сложными путями из-за границы.

Так называемые "власти" города и заводское начальство (здесь это фактически одно и то же) обещали выбросы уменьшить, и даже отчитывались об уменьшении. 

По мнению отписавшихся по теме местных жителей, выбросы только увеличиваются.

Как сообщалось ранее, в составе выбросов - диоксид азота, диоксид серы, окись углерода и взвешенные вещества. Могут попадать в атмосферу также серная кислота, фтористый водород, аммиак, хлористый водород, формальдегид, хлор, бром.

Сотрудница «Титановых инвестиций» на правах анонимности заверила, что аварийных ситуаций на заводе в эти дни не было, выбросов сверх меры - тоже.

«У меня поржавели ключи в доме, металлическая решетка на пылесосе, многое другое, - подтвердила наша собеседница. – Но я не думаю, что это наш завод. Он работает 40 лет, никогда такого не было. Да, у нас изменились поставщики сырья в 2014 году, но мы работаем на этом сырье четыре года, и ничего подобного не было ранее. Кроме того, учитывайте, что если закроют завод, почти весь город останется без работы, это будет социальная катастрофа. Мне кажется, выбросы могут быть из Красноперекопска, с Содового завода. Ветер поменялся».

Напомним: "Крымский титан" Фирташа создает экологическую угрозу для Херсонщины.

Напомним также: Бабин: Продукцию "Крымского титана" используют в военной промышленности России.



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