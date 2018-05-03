Донецкий аэропорт имени Прокофьева от великолепия до руин / Видео
|08:56 27.08.2018
|0 комментариев
|Украина
В коротком видео показаны кадры из истории донецкого аэропорта – от развития и процветания до состояния «решета», когда он стал одной из самых горячих точек в зоне ООС.
Об этом сообщается на странице в Facebook Фестиваль Кальмиюс, передает MRPL.CITY.
В День Донецка жители Донбасса могут вспомнить, как выглядела важнейшая часть этого города - аэропорт - под контролем мирной Украины и во что ее превратили годы оккупации.
Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева был реконструирован в 2012 году - к Евро-2012 на инвестиции в размере 6,97 млрд гривен здесь был построен и открыт новый терминал.
В 2014 году его закрыли после того, как терминал был обстрелян незаконными вооруженными формированиями. Украинские защитники 242 дня боролись за аэропорт, но в январе 2015-го он оказался окончательно разрушенным и перешел под контроль российских войск.
«Мы хотим себе и Донецку напомнить, что он был, есть и будет украинским городом. Мы ждем его возвращения в нашу семью! Вернем и восстановим», - добавили в сообщении.
Ещё на эту тему:
Украинские военные сообщили об обстреле позиций ВСУ с применением системы залпового огня
Офицер РФ просит суд вынести «положительное решение» так как участвовал в боях на Донбассе и готов воевать в Сирии
ООС: На всей линии соприкосновения идут интенсивные бои, есть потери с обеих сторон
Пятница 13-е, как Мариуполь стал свободным / Видео
В Молдове осудили восемь человек за участие в конфликте на Донбассе
В Одессу прибыл борт с раненными на Донбассе / Фото
ПАСЕ признала оккупацию части Донбасса Россией
Турция готова направить миротворцев на Донбасс
Бойцы одесского спецподразделения "Шторм" отправились в зону АТО