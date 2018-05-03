В коротком видео показаны кадры из истории донецкого аэропорта – от развития и процветания до состояния «решета», когда он стал одной из самых горячих точек в зоне ООС.

Об этом сообщается на странице в Facebook Фестиваль Кальмиюс, передает MRPL.CITY.

В День Донецка жители Донбасса могут вспомнить, как выглядела важнейшая часть этого города - аэропорт - под контролем мирной Украины и во что ее превратили годы оккупации.

Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева был реконструирован в 2012 году - к Евро-2012 на инвестиции в размере 6,97 млрд гривен здесь был построен и открыт новый терминал.

В 2014 году его закрыли после того, как терминал был обстрелян незаконными вооруженными формированиями. Украинские защитники 242 дня боролись за аэропорт, но в январе 2015-го он оказался окончательно разрушенным и перешел под контроль российских войск.

«Мы хотим себе и Донецку напомнить, что он был, есть и будет украинским городом. Мы ждем его возвращения в нашу семью! Вернем и восстановим», - добавили в сообщении.