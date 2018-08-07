В оккупированном Крыму от непогоды пострадало 400 га виноградников, в связи с чем на полуострове прогнозируют снижение урожайности на 2 тысячи тонн.

Об этом сообщает сайт Аgroday, передает Укринформ.

"Массандра" планирует в этом году собрать в Крыму примерно 15 тыс. т винограда по сравнению с 17 тыс. т годом ранее", - говорится в сообщении.

В так называемом руководстве "Массандры", которым после оккупации Крыма заведует Управление делами Президента РФ, признались, что "пока осторожны в прогнозах" относительно будущего урожая, так как "в этом году у «Массандры» пострадало 400 га виноградников в трех филиалах, в том числе, из-за града".

Тем не менее, "гендиректор" предприятия Янина Павленко выразила надежду на "неплохой урожай, на уровне средних показателей последних лет – примерно 15 тыс. т", - сообщает Аgroday.

Павленко упомянула площадь, на которой высаживаются виноградники в "Массандре" - 4 тыс. га - не упомянув о ее сокращении.

Между тем, "Крым.Реалии" цитируют бывшего украинского политика Леонида Грача, утверждающего, что площадь предприятия «Массандра» «сократилась на 225 гектаров, с тех пор как он стал зависимым от президентской администрации Кремля».

Как сообщалось, предприятие "Массандра" после аннексии Крыма Россией было национализировано. В компании поменяли руководство, а ее виноградники, по информации СМИ, продают другим владельцам.

Ранее: Крымский застройщик уничтожил виноградники «Массандры».

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