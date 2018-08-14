В понедельник, 27 августа, в силу вступил новый санкционный пакет США, направленный против России.

Об этом напоминает "Зеркало Недели", передает Укринформ.

Он вводится в связи с инцидентом в Солсбери, где Россия использовала боевые отравляющие вещества для попытки убийства экс-сотрудника Главного разведывательного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ Сергея Скрипаля.

В соответствии с первым пакетом санкций американская сторона прекращает любую помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, за исключением срочной гуманитарной помощи.

Также США прекращают поставки в РФ продукции двойного назначения.

Следующий санкционный пакет США введут в действие в ноябре этого года.

Напомним: США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей.

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