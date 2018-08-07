“Прокуратура” оккупированного Крыма утверждает, что здоровье Балуха удовлетворительное / Документ
|07:36 27.08.2018
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|Крым
По информации родственников украинца, до ареста Владимир Балух весил около 95-ти килограммов. Сегодня крымчанин весит около 60-ти килограммов.
При этом “прокуратура” оккупированного Крыма утверждает, что здоровье украинца удовлетворительное, передает Крымская правозащитная группа.
В официальном ответе “прокуратура” сообщила защите украинца, что “жизненно-важные показатели Балуха в норме и в специализированной медпомощи он не нуждается”.
“Давать пояснения о причинах голодовки в том числе надзирающему прокурору обвиняемый отказался”, — отмечено в ответе надзорного органа.
Также в документе указано, что “Железнодорожный районный суд Симферополя” 13 августа 2018 года прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении активиста, который уже более 1 года и 8 месяцев находится под стражей и более 3-х месяцев голодает (крайне ограниченно принимает пищу) в знак протеста.
Адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила КПГ, что защита украинца обжалует это решение.
Напомним: "Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины" - Призыв освободить узника Кремля появился на главных дорогах Киева.
Ранее по теме: Мать Балуха рассказала о встрече с сыном.
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