По информации родственников украинца, до ареста Владимир Балух весил около 95-ти килограммов. Сегодня крымчанин весит около 60-ти килограммов.

При этом “прокуратура” оккупированного Крыма утверждает, что здоровье украинца удовлетворительное, передает Крымская правозащитная группа.

В официальном ответе “прокуратура” сообщила защите украинца, что “жизненно-важные показатели Балуха в норме и в специализированной медпомощи он не нуждается”.

“Давать пояснения о причинах голодовки в том числе надзирающему прокурору обвиняемый отказался”, — отмечено в ответе надзорного органа.

Также в документе указано, что “Железнодорожный районный суд Симферополя” 13 августа 2018 года прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении активиста, который уже более 1 года и 8 месяцев находится под стражей и более 3-х месяцев голодает (крайне ограниченно принимает пищу) в знак протеста.

Адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила КПГ, что защита украинца обжалует это решение.

Напомним: "Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины" - Призыв освободить узника Кремля появился на главных дорогах Киева.

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