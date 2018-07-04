Болтон предостерег Россию от вмешательства в выборы 2018 года

20:59 23.08.2018 0 комментариев Россия

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности сказал в четверг, 23 августа, что он предостерег Москву от вмешательства в предстоящие в ноябре промежуточные выборы США, в ходе переговоров с секретарем Совбеза РФ.

“Я ясно дал понять, что мы не потерпим вмешательства (в выборы) в 2018 году, и мы готовы принять соответствующие шаги, чтобы это предотвратить”, - сказал Джон Болтон на пресс-конференции, прошедшей после пятичасовых переговоров с Николаем Патрушевым в Женеве, сообщает REUTERS.

США уже ввели экономические санкции против России за ее предполагаемое вмешательство в президентские выбора США 2016 года. Москва отрицает обвинения.

Болтон также поднял вопрос об экономических санкциях против Ирана и сказал, что они с его российским коллегой обсудили поэтапный вывод иранских войск с территории Сирии.

По поводу Ирана Болтон сказал, что после выхода США из ядерной сделки с Тегераном администрация Трампа преследовала цель “оказать максимальное давление на режим”, вводя все более жесткие и эффективно действующие санкции.

Комментируя роль Ирана в сирийском конфликте, Болтон сказал: “Наша цель - вернуть все иранские войска в Иран... И мы обсудили несколько вариантов, согласно которым это можно будет осуществить в несколько этапов”.

Напомним: Россия “застряла” в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны.



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