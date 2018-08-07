В рамках тактико-специального учения спецназ из Ростовской области высадился в оккупированном Крыму на одном из захваченных Россией общевойсковом полигоне для выполнения боевых задач по обнаружению командного пункта условного противника и уничтожению «критически важных объектов» .

Об этом сообщается на сайте Минобороны страны-агрессора, передает Флот - 2017.

В ходе учения группы спецназа были заброшены вертолетами Ми-8АМТШ в тыл условного противника и десантировались с высоты 900 метров на современных парашютных системах «Арбалет-2» на полигон в окупированном Крыму.

Оккупанты отработали вопросы приземления и маскировки парашютов, скрытного выдвижения в заданный район в режиме радиомолчания и передачи координат замаскированного командного пункта условного противника на пункт управления огнем артиллерии.

Также подразделения спецназа обеспечили успех операции по уничтожению критически важных объектов в условиях применения противником средств радиоэлектронных помех.

Действия подразделений специального назначения координировались в соответствии с информацией, получаемой от беспилотных летательных аппаратов.

В соединениях специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, в период с 20 по 25 августа проводятся тактико-специальные учения, в которых задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, более 100 единиц военной техники, в том числе бронированные КамАЗы, бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун» включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления «Арбалет».

Отметим, что транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО ЮВО обеспечивают десантирование разведгрупп.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе и др.

Напомним: 2500 спецназовцев в результате маневров окажутся в оккупированном Крыму.