База ЧФ РФ в оккупированном Севастополе пополнилась буксиром и ждет «сторожевика»- возвращенца
|20:10 23.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Отряд судов обеспечения Черноморского флота РФ пополнил рейдовый буксир «БУК-2190», также на базу в оккупированный Севастополь возвращается из Средиземного моря сторожевой корабль «Сметливый».
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот - 2017.
В сообщении пресс-службы говорится, что новый рейдовый буксир «БУК-2190» построен для флота на стапелях Ленинградского судостроительного завода «Пелла».
После процедуры поднятия флага экипаж буксира приступит к отработке специальных курсовых задач.
Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, прибрежных районах и в морских акваториях, а также для тушения пожаров.
На базу в оккупированный Севастополь возвращается, завершив выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, сторожевой корабль «Сметливый».
Напомним: Корабль ЧФ России «Сметливый» возвращается в оккупированный Севастополь из Сирии.
Ещё на эту тему:
Ростовский спецназ «уничтожил» важные объекты в оккупированном Крыму
На полигонах оккупированного Крыма морские пехотинцы Черноморского флота РФ отрабатывают десантирование
Хронологія кризи в Азовському морі - нове затримання в морі та ситуація перед Керченською протокою / Карта
Россия предложила Украине обмен экипажей "Норда" и "ЯМК-0041"
На День Независимости Украины РФ перекроет Керченский мост
В США считают что усилий по противодействию России в бассейне Азов-Черное море недостаточно, нужны опережающие действия
Хронологія кризи в Азовському морі: за тиждень РФ не пропустила з Чорного моря до українських портів Азовського моря жодного судна
Морская авиация ЧФ России выполнила бомбометание по наземным целям на полигоне в аннексированном Крыму