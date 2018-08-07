Отряд судов обеспечения Черноморского флота РФ пополнил рейдовый буксир «БУК-2190», также на базу в оккупированный Севастополь возвращается из Средиземного моря сторожевой корабль «Сметливый».

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот - 2017.

В сообщении пресс-службы говорится, что новый рейдовый буксир «БУК-2190» построен для флота на стапелях Ленинградского судостроительного завода «Пелла».

После процедуры поднятия флага экипаж буксира приступит к отработке специальных курсовых задач.

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, прибрежных районах и в морских акваториях, а также для тушения пожаров.

На базу в оккупированный Севастополь возвращается, завершив выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море, сторожевой корабль «Сметливый».

Напомним: Корабль ЧФ России «Сметливый» возвращается в оккупированный Севастополь из Сирии.