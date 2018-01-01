До сих пор не удалось обнаружить следов пропавшего танкера «Pantelena» с грузинскими моряками на борту
|19:43 23.08.2018
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|Грузия
Следов плавающего под панамским флагом танкера «Pantelena», на котором находятся 17 грузинских моряков, до сих пор обнаружить не удалось.
Поиски плавающего под панамским флагом корабля, на котором находятся и грузинские моряки, активно ведутся, однако пока что какой-либо действенной и осязаемой информации у нас нет, - об этом заявил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди, передает Грузия Online.
По словам Владимира Константиниди, к поисковым работам подключены как Габон, так и соседние государства. Вместе с тем, по его же информации, вновь активно рассматривается вопрос причастности пиратов.
«По этому вопросу ведется работа. Пока что какой-либо действенной и осязаемой информации у нас нет. К поисковым работам подключены и Габон, и соседние государства. Все стороны нам говорят, что пока что следов не обнаружили.
Там такой географический ландшафт, что легко объекту скрыться или спрятать его. На этом этапе информации о том, что корабль обнаружен у нас нет. Главное сейчас установить местонахождение корабля.
Вновь остается версия о пиратах. Однако в отличие от Сомалийского залива, где охотятся на моряков и корабли, в этом случае охота ведется на сами грузы», - заявил Владимир Константиниди.
Напомним: Все моряки с пропавшего танкера «Pantelena» - у пиратов и по предварительным данным - живы.
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