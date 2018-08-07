Доказывать право на гражданство РФ крымчанам приходится с помощью украинского паспорта с пропиской
|19:16 23.08.2018
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|Крым
Миграционные чиновники аннексированного полуострова развернули охоту на крымских детей, у которых при Украине в силу возраста не было паспорта с пропиской.
Теперь им даже при замене полученного ранее паспорта РФ по достижении 20 лет нужно снова доказывать гражданство — собирать справки о постоянном проживании в Крыму в марте 2014 года.
Это касается даже тех, кто успел отслужить в российской армии. Чиновники проверяют гражданство и у меняющих паспорт в 45 лет, пишут Примечания.
Еще в 2015 году ФМС России отчиталась, что выдала крымчанам более 2 млн паспортов, что практически покрывает численность населения оккупированного полуострова.
Но судебные процессы о признании жителей аннексированного Крыма без прописки гражданами продолжались и в 2016, и в 2017 годах.
В итоге было выдано чуть ли ни в два раза больше паспортов, чем предполагалось.
Закономерно, что у ФМС России возникли вопросы: все ли документы были получены законным путем?
Первыми под проверки попали именно дети, у которых в 2014 году в силу возраста еще не было украинских паспортов.
В прошлом году украинская пресса писала, что в оккупированном Крыму были изъяты российские паспорта у 22 студентов, которые на момент оккупации Крыма жили в общежитии - то есть с точки зрения российского права имели временную, а не постоянную регистрацию. Таким российский паспорт не положен, посчитали чиновники.
Также на аннексированном полуострове продолжают выявлять тех, кто делал фиктивную регистрацию или подавал в суд в качестве доказательств поддельные справки с места работы или из поликлиники.
Всего на ноябрь 2017 года в аннексированном Крыму было изъято около 1,5 тыс незаконно выданных российских паспортов.
Получается, единственным железобетонным аргументом, доказывающим право на гражданство РФ, был и остается украинский паспорт с пропиской.
Но как будут доказывать свое гражданство те, кто после получения паспорта РФ сжег или порвал в "порыве патриотизма" свой украинский документ?
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