Группа молодых людей вывесила в Киеве баннеры с требованием освободить узника Кремля Владимира Балуха.

На баннерах размещена надпись "Free Balukh. Ув'язений за прапор України". ("Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины").

Бранеры повесили на Шулявском и Воздухофлотском мостах, сообщает QHA.

Голодающий в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

В своем письме украинский политзаключенный выразил благодарность всем единомышленникам и назвал делом чести заботливо беречь историческую память украинского народа.

Отметим, Балух в 2014 году вывесил на своем доме в Крыму украинский флаг, за что подвергся репрессиям силовиков.

Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Напомним: Великобритания призвала РФ освободить Балуха и Сенцова и до 70 других украинских политзаключенных.