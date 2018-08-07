"Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины" - Призыв освободить узника Кремля появился на главных дорогах Киева / Фото

18:49 23.08.2018 0 комментариев Крым

Группа молодых людей вывесила в Киеве баннеры с требованием освободить узника Кремля Владимира Балуха.

На баннерах размещена надпись "Free Balukh. Ув'язений за прапор України". ("Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины").

Бранеры повесили на Шулявском и Воздухофлотском мостах, сообщает QHA.

Голодающий в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух поздравил украинцев с Днем Государственного флага. 

В своем письме украинский политзаключенный выразил благодарность всем единомышленникам и назвал делом чести заботливо беречь историческую память украинского народа.

Отметим, Балух в 2014 году вывесил на своем доме в Крыму украинский флаг, за что подвергся репрессиям силовиков. 

Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Напомним: Великобритания призвала РФ освободить Балуха и Сенцова и до 70 других украинских политзаключенных.



Ещё на эту тему:

12:56 22.08.2018
США обеспокоены возможностью смерти еще одного невиновного в России, которая неизбежно приведет к ответственности виновных
11:08 22.08.2018
У Олега Сенцова на тюремной куртке имеется нашивка, которая означает, что он «склонен к побегу»
21:28 21.08.2018
Голодовка Сенцова политическая акция, против политики умалчиваний, компромиссов и унижений европейской демократии
19:40 21.08.2018
Великобритания призвала РФ освободить Балуха и Сенцова и до 70 других украинских политзаключенных
14:16 21.08.2018
Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Климкина и Лаврова принять срочные меры в отношении заключенных
12:28 21.08.2018
Спасти Сенцова: Чалый призывает поддержать петицию на странице Белого дома
11:07 21.08.2018
100 дней голодовки: 21 августа объявлен днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова
19:13 20.08.2018
Российский суд приговорил украинца за участие в «Правом секторе»
20:59 17.08.2018
Мы не можем иначе, и все будем делать, чтобы вернуть его домой, — мать Евгения Панова после свидания с ним в СИЗО
19:05 17.08.2018
Посольство США поддержало заявление ООН о неизбежной угрозе жизни Сенцова
16:50 17.08.2018
В России предлагают заключить специальное соглашение по обмену заключенными с Украиной
19:01 16.08.2018
Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:46 23.08.2018
Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
15:39 22.08.2018
Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
Все новости страны
Армения Армения
15:40 23.08.2018
Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
18:42 22.08.2018
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
21:01 21.08.2018
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
Все новости страны
Болгария Болгария
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
19:43 23.08.2018
До сих пор не удалось обнаружить следов пропавшего танкера «Pantelena» с грузинскими моряками на борту
13:25 23.08.2018
В порт Батуми зашел один из самых красивых кораблей мира / Фото
10:15 23.08.2018
Все моряки с пропавшего танкера «Pantelena» - у пиратов и по предварительным данным - живы
14:18 22.08.2018
Грузия внесла новый иск в Страсбургский суд против Российской Федерации
Все новости страны
Молдова Молдова
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
Все новости страны
Россия Россия
20:59 23.08.2018
Болтон предостерег Россию от вмешательства в выборы 2018 года
11:36 23.08.2018
В Госдуме назвали "разрушением мирового финансового порядка" заморозку российских счетов швейцарским банком
20:57 22.08.2018
Швейцарский банк заморозил $5 млрд российских денег из-за санкций США
17:00 22.08.2018
В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии
Все новости страны
Румыния Румыния
10:14 22.08.2018
Антиправительственный митинг в Бухаресте назвали попыткой переворота
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
Все новости страны
Турция Турция
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
Все новости страны
Украина Украина
20:37 23.08.2018
Ростовский спецназ «уничтожил» важные объекты в оккупированном Крыму
20:10 23.08.2018
База ЧФ РФ в оккупированном Севастополе пополнилась буксиром и ждет «сторожевика»- возвращенца
19:16 23.08.2018
Доказывать право на гражданство РФ крымчанам приходится с помощью украинского паспорта с пропиской
18:49 23.08.2018
"Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины" - Призыв освободить узника Кремля появился на главных дорогах Киева / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс