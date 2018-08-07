"Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины" - Призыв освободить узника Кремля появился на главных дорогах Киева / Фото
|18:49 23.08.2018
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|Крым
Группа молодых людей вывесила в Киеве баннеры с требованием освободить узника Кремля Владимира Балуха.
На баннерах размещена надпись "Free Balukh. Ув'язений за прапор України". ("Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины").
Бранеры повесили на Шулявском и Воздухофлотском мостах, сообщает QHA.
Голодающий в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух поздравил украинцев с Днем Государственного флага.
В своем письме украинский политзаключенный выразил благодарность всем единомышленникам и назвал делом чести заботливо беречь историческую память украинского народа.
Отметим, Балух в 2014 году вывесил на своем доме в Крыму украинский флаг, за что подвергся репрессиям силовиков.
Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).
Напомним: Великобритания призвала РФ освободить Балуха и Сенцова и до 70 других украинских политзаключенных.
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