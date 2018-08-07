Оккупанты Крыма выставят на аукцион охотничьи угодья Судака
|18:22 23.08.2018
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|Крым
Предприятия, которые ведут охотничьи хозяйства, зачастую являются убыточными, поэтому оккупационные "власти" Крыма решили передать земельные угодья Судака в аренду частным компаниям.
Об этом заявил, так называемый, "заместитель министра" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Сергей Компанейцев, передает Ялта-24.
"Могу сказать о Крыме – государственные автономные учреждения являются неэффективными охотпользвателями. Принято решение, переписано соглашение с Судаком, что после 2019 года будем выставлять участки на аукцион. Сегодня в Крыму 2,3 млн га охотничьих угодий, 1,7 млн га находится у частных пользователей", — сказал Компанейцев.
Он также отметил, что лесное хозяйство оккупированного полуострова нуждается в инвестировании средств на содержание, управление и охрану территорий.
Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты.
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