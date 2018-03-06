Министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль заявил о недопустимости предоставления убежища террористам в Греции.

«Ни одно государство, инстанция либо лицо, уважающее нормы права и демократии, не может принять решение в пользу террористов», - написал Гюль в Twitter, в ответ на решение судебных инстанций соседней Греции о предоставлении убежища участникам попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции, передает Анадолу.

Решение судебных инстанций Греции о предоставлении убежища беглым сторонникам террористического течения Фетуллаха Гюлена противоречит общепринятым нормам права и демократическим ценностям, подчеркивает глава Минюста Турции.

Гюль отмечает, что своим вердиктом судебные инстанции Греции превратили часть Европы в безопасное пристанище для террористов со всего мира.

Министр юстиции Турции указал на решимость Анкары к продолжению борьбы с преступным течением Гюлена.

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