Украинская семья Киливник, "бесследно исчезнувшая" в оккупированном Крыму, нашлась.

Сейчас граждане Украины пересекли административную границу и уже находятся на родине, сообщила РИА Крым подруга семьи Татьяна Крицкая, передает Ялта-24.

Семья из четырех человек – родители Иван и Дина, а также их дети Тимофей и Дарья – приехали в оккупированный Крым в начале августа.

По информации знакомых, они собирались отдыхать "дикарем" в Межводном. Вернуться домой планировали до 18 августа, однако до сегодняшнего дня связь с ними отсутствовала. С родными они созвонились только днем в четверг, 23 августа.

"Нашлись! Они вышли на связь при пересечении границы. Как оказалось, они просто отдыхали и не знали о происходящем", — сообщила Крицкая.

Она добавила, что на поиск семьи Киливник ночью выехали их родители. Они пересекли границу и уже находятся на территории аннексированного Крыма. Сейчас они планируют вернуться, где их ждут "потерявшиеся" дети.

Напомним: В Украине разыскивают семью бесследно исчезнувшую в оккупированном Крыму.