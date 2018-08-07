Пропавшая в оккупированном Крыму семья из Украины нашлась
|17:28 23.08.2018
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|Крым
Украинская семья Киливник, "бесследно исчезнувшая" в оккупированном Крыму, нашлась.
Сейчас граждане Украины пересекли административную границу и уже находятся на родине, сообщила РИА Крым подруга семьи Татьяна Крицкая, передает Ялта-24.
Семья из четырех человек – родители Иван и Дина, а также их дети Тимофей и Дарья – приехали в оккупированный Крым в начале августа.
По информации знакомых, они собирались отдыхать "дикарем" в Межводном. Вернуться домой планировали до 18 августа, однако до сегодняшнего дня связь с ними отсутствовала. С родными они созвонились только днем в четверг, 23 августа.
"Нашлись! Они вышли на связь при пересечении границы. Как оказалось, они просто отдыхали и не знали о происходящем", — сообщила Крицкая.
Она добавила, что на поиск семьи Киливник ночью выехали их родители. Они пересекли границу и уже находятся на территории аннексированного Крыма. Сейчас они планируют вернуться, где их ждут "потерявшиеся" дети.
Напомним: В Украине разыскивают семью бесследно исчезнувшую в оккупированном Крыму.
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