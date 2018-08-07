Пропавшая в оккупированном Крыму семья из Украины нашлась

17:28 23.08.2018 0 комментариев Крым

Украинская семья Киливник, "бесследно исчезнувшая" в оккупированном Крыму, нашлась.

Сейчас граждане Украины пересекли административную границу и уже находятся на родине, сообщила РИА Крым подруга семьи Татьяна Крицкая, передает Ялта-24.

Семья из четырех человек – родители Иван и Дина, а также их дети Тимофей и Дарья – приехали в оккупированный Крым в начале августа.

По информации знакомых, они собирались отдыхать "дикарем" в Межводном. Вернуться домой планировали до 18 августа, однако до сегодняшнего дня связь с ними отсутствовала. С родными они созвонились только днем в четверг, 23 августа.

"Нашлись! Они вышли на связь при пересечении границы. Как оказалось, они просто отдыхали и не знали о происходящем", — сообщила Крицкая.

Она добавила, что на поиск семьи Киливник ночью выехали их родители. Они пересекли границу и уже находятся на территории аннексированного Крыма. Сейчас они планируют вернуться, где их ждут "потерявшиеся" дети.

Напомним: В Украине разыскивают семью бесследно исчезнувшую в оккупированном Крыму.



Ещё на эту тему:

19:16 23.08.2018
Доказывать право на гражданство РФ крымчанам приходится с помощью украинского паспорта с пропиской
18:22 23.08.2018
Оккупанты Крыма выставят на аукцион охотничьи угодья Судака
11:09 23.08.2018
"Галнафтогаз" заявляет что, АЗС "ОККО" в оккупированном Крыму переданы в аренду
19:35 22.08.2018
ОККО не продает бизнес в оккупированном Крыму так как компания не уверена в легитимности продажи крымских активов
16:06 22.08.2018
В Украине разыскивают семью бесследно исчезнувшую в оккупированном Крыму
14:45 22.08.2018
Оккупационные власти Крыма мечтают о создании торгового маршрута в Иран от крымских портов к Каспийскому морю
08:53 22.08.2018
В оккупации вымирает очередное крымское село – местные жители продают недвижимость
20:07 21.08.2018
Платные услуги принятые Роспотребнадзором, для студенческих общежитий: «Утренняя побудка» и раздельные санузлы
11:34 21.08.2018
Пользователи интернета интересуются, "не посадят ли их за дизлайки к фильму "Крымский мост. Сделано с любовью"
08:52 21.08.2018
В оккупированном Крыму договорились открыть в Москве "офис продаж крымской недвижимости"
19:40 20.08.2018
Оккупанты поделили имущество ликвидированного феодосийского летно-испытательного предприятия «Взлёт»
15:10 20.08.2018
Отмена платы за входящие звонки в поездках по России на оккупированный Крым не распространяется
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:46 23.08.2018
Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
15:39 22.08.2018
Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
Все новости страны
Армения Армения
15:40 23.08.2018
Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
18:42 22.08.2018
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
21:01 21.08.2018
В Армении будут производить автоматы «АК-12» и «АК-15»
20:07 20.08.2018
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
Все новости страны
Болгария Болгария
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
19:43 23.08.2018
До сих пор не удалось обнаружить следов пропавшего танкера «Pantelena» с грузинскими моряками на борту
13:25 23.08.2018
В порт Батуми зашел один из самых красивых кораблей мира / Фото
10:15 23.08.2018
Все моряки с пропавшего танкера «Pantelena» - у пиратов и по предварительным данным - живы
14:18 22.08.2018
Грузия внесла новый иск в Страсбургский суд против Российской Федерации
Все новости страны
Молдова Молдова
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
Все новости страны
Россия Россия
20:59 23.08.2018
Болтон предостерег Россию от вмешательства в выборы 2018 года
11:36 23.08.2018
В Госдуме назвали "разрушением мирового финансового порядка" заморозку российских счетов швейцарским банком
20:57 22.08.2018
Швейцарский банк заморозил $5 млрд российских денег из-за санкций США
17:00 22.08.2018
В Кремле не согласны с утверждениями о том, что Россия «завязла» в Сирии
Все новости страны
Румыния Румыния
10:14 22.08.2018
Антиправительственный митинг в Бухаресте назвали попыткой переворота
07:35 17.08.2018
Одесские курсанты ВМС приняли участие в военном параде в Констанце / Видео
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
Все новости страны
Турция Турция
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
21:25 20.08.2018
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
Все новости страны
Украина Украина
20:37 23.08.2018
Ростовский спецназ «уничтожил» важные объекты в оккупированном Крыму
20:10 23.08.2018
База ЧФ РФ в оккупированном Севастополе пополнилась буксиром и ждет «сторожевика»- возвращенца
19:16 23.08.2018
Доказывать право на гражданство РФ крымчанам приходится с помощью украинского паспорта с пропиской
18:49 23.08.2018
"Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины" - Призыв освободить узника Кремля появился на главных дорогах Киева / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс