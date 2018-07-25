Правительство страны агрессора уже направило на строительство Крымского моста 202,4 млрд рублей, что составляет более 90% от стоимости контракта.

Об этом сегодня, 23 августа, в ответ на запрос Крым Информа сообщили в пресс-службе заказчика строительства транспортного перехода через Керченский пролив – ФКУ «Упрдор «Тамань».

«С момента подписания госконтракта на строительство Крымского моста работы профинансированы на 202,4 млрд рублей (более 90% от цены контракта)», – сообщили в пресс-службе. – На данный момент заказчиком строительства приняты выполненные работы на сумму более 167,4 млрд рублей (гашение аванса и по факту выполнения строительно-монтажных работ) – более 70% от цены контракта».

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт российская компания – «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

Стоимость заключённого контракта составляет 222,5 млрд рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 млрд рублей.

Напомним: С 31 июля ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство моста в аннексированный Крым.