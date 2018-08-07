На полигонах оккупированного Крыма морские пехотинцы Черноморского флота РФ отрабатывают десантирование

16:34 23.08.2018 0 комментариев Крым

Морские пехотинцы Черноморского флота отрабатывают высадку десанта различными способами на  полигонах в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«В ходе воздушно-десантной подготовки подразделения отрабатывают различные приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта как посадочным способом, так и «по штурмовому» – в режиме зависания вертолёта или на ходу с высоты в два-три метра в полном боевом снаряжении», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отработке способов десантирования принимают участие около 500 военнослужащих бригады морской пехоты Черноморского флота России.

Также морские пехотинцы отрабатывают навыки ведения стрельбы из стрелкового оружия по наземным мишеням с воздуха из транспортного отсека вертолёта.

Кроме того, подразделения отрабатывают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершение марша на различные дистанции в полном боевом снаряжении.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом деятельности сил, войск ЧФ РФ на 2018 учебный год.

Генштаб Украины все действия российских военных в Крыму, все так называемые военные учения, с 2014 года называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним: 2500 спецназовцев в результате маневров окажутся в оккупированном Крыму.



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