В оккупированном Крыму поселки переведены на подачу воды по графику в связи с падением дебета воды в скважинах
|16:07 23.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Феодосийские поселки Щебетовка и Курортное на аннексированном полуострове переведены на водоподачу по графику в связи с падением дебета воды в скважинах.
Об этом в рамках аппаратного совещания сообщил "глава" Щебетовской оккупационной администрации Игорь Иванов, передает Крым Информ.
«У нас, как всегда, проблема с водой. Упал дебет в скважинах, и плюс ещё и в Курортном тоже проблема с дебетом воды. Поэтому мы сейчас перешли на график. Качаем ночью воду из Щебетовки в Курортное», – рассказал Иванов.
При этом прогнозов относительно изменения ситуации чиновник не дал.
«Население оповещено, везде развесили объявления», – заключил он.
Напомним: В скважинах оккупированного Крыма начала исчезать вода.
Ещё на эту тему:
20:59 20.08.2018
Страна - оккупант официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения Крыма
Страна - оккупант официально не обращалась к Украине по вопросу водоснабжения Крыма
11:28 16.08.2018
Дамба на Северо-Крымском канале достроена на 80-90%.
Дамба на Северо-Крымском канале достроена на 80-90%.
15:46 14.08.2018
В скважинах оккупированного Крыма начала исчезать вода
В скважинах оккупированного Крыма начала исчезать вода
14:01 10.08.2018
Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей»
Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей»
11:00 08.08.2018
Медведев надеется устранить дефицит воды в оккупированном Крыму
Медведев надеется устранить дефицит воды в оккупированном Крыму
07:30 08.08.2018
Оккупанты напомнили крымским фермерам о запрете полива из скважин
Оккупанты напомнили крымским фермерам о запрете полива из скважин
10:01 06.08.2018
Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на 10 десять лет
Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на 10 десять лет
20:35 02.08.2018
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
11:20 02.08.2018
Проблем с питьевой водой не будет, если создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду – оккупанты Крыма
Проблем с питьевой водой не будет, если создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду – оккупанты Крыма