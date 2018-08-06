Феодосийские поселки Щебетовка и Курортное на аннексированном полуострове переведены на водоподачу по графику в связи с падением дебета воды в скважинах .

Об этом в рамках аппаратного совещания сообщил "глава" Щебетовской оккупационной администрации Игорь Иванов, передает Крым Информ.

«У нас, как всегда, проблема с водой. Упал дебет в скважинах, и плюс ещё и в Курортном тоже проблема с дебетом воды. Поэтому мы сейчас перешли на график. Качаем ночью воду из Щебетовки в Курортное», – рассказал Иванов.

При этом прогнозов относительно изменения ситуации чиновник не дал.

«Население оповещено, везде развесили объявления», – заключил он.

Напомним: В скважинах оккупированного Крыма начала исчезать вода.