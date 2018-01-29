Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
|15:40 23.08.2018
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|Армения
Молодые летчики вертолетной эскадрильи российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений выполняют задачи по огневому поражению условного противника в горах.
Об этом NEWS.am сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Экипажи вертолетов выполняют электронные стрельбы из штатного авиационного вооружения и условное бомбометание по наземным объектам условного противника в дневное и ночное время суток на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».
В ходе проводимых тактических учений с мотострелковыми подразделениями молодые летчики армейской авиации отрабатывают элементы простого и сложного пилотирования в горно-скалистой местности, тактические маневры с наведением ракетного и пушечного вооружения на наземные цели, а также выполняют задачи по сопровождению и прикрытию военных колонн и высадке тактических десантов.
К полетам молодых вертолетчиков и бортмехаников в сложных метеоусловиях в горах Закавказья, под руководством опытных высококвалифицированных инструкторов, привлечено более 100 военнослужащих летного и наземного состава и 50 единиц военной техники, в том числе ударные Ми-24П и военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ.
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