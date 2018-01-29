Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении

15:40 23.08.2018 0 комментариев Армения

Молодые летчики вертолетной эскадрильи российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений выполняют задачи по огневому поражению условного противника в горах.

Об этом NEWS.am сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Экипажи вертолетов выполняют электронные стрельбы из штатного авиационного вооружения и условное бомбометание по наземным объектам условного противника в дневное и ночное время суток на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

В ходе проводимых тактических учений с мотострелковыми подразделениями молодые летчики армейской авиации  отрабатывают элементы простого и сложного пилотирования в горно-скалистой местности,  тактические маневры с наведением ракетного и пушечного вооружения на наземные цели, а также выполняют задачи по сопровождению и прикрытию военных колонн и высадке тактических десантов.

К полетам молодых вертолетчиков и бортмехаников в сложных метеоусловиях в горах Закавказья, под руководством опытных высококвалифицированных инструкторов, привлечено более 100 военнослужащих летного и наземного состава и 50 единиц военной техники, в том числе ударные Ми-24П и военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ.

Напомним: Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении: Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село.

Ранее по теме: В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения.



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