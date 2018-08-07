В Крым судя по "оккупационной статистике" направляются только "туристы". Ну, периодически еще и "диверсанты"

15:13 23.08.2018 0 комментариев Крым

В Государственной пограничной службе Украины опровергают ложную информацию российских оккупантов и пропагандистов о том, что в 2018 году в Крым приехало рекордное количество туристов с материковой Украины: 830 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Крым. Реалии.

Ранее российский пропагандистский телеканал RT 21 августа со ссылкой на оккупационную администрацию в Крыму сообщил, что в 2018 году на полуостров приехало рекордное количество туристов с материковой Украины: 830 тысяч человек. 

​Об этом сообщили и другие российские пропагандистские СМИ.

Новости в СМИ России об украинских туристах прокомментировал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, цифра в 830 тысяч не является действительной.

"Оккупанты заявляют, что "точно 830 тысячи украинцев уже отдохнули к началу августа этого года". А вот статистика показывает другое: по состоянию на 20 августа с начала 2018 года админграницу в направлении оккупированной территории пересекли около 780 тысяч. То есть информация, что в Крым в этом году успели заехать 830 тысяч украинцев ‒ уже не соответствует действительности", ‒ отметил Слободян.

Кроме того, объясняет Слободян, "в России считают только для картинки".

"Считают всех, кто пересекает админграницу ‒ туристами. Значит, и те, кто сначала просто съездил на материковую Украину из Крыма, а затем вернулся, ‒ тоже "турист", отвез знакомых к родственникам в Крым, ‒ тоже "турист", навестил престарелых родителей ‒ "турист", ‒ отметил он.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы напомнил, что значительное количество украинцев, проживающих на оккупированном полуострове, должны были получить незаконные так называемые "крымские паспорта России". Эти граждане также периодически пересекают админграницу.

По словам Слободяна, на временно оккупированной территории они показывают "паспорт Крыма", а на материковой части уже документ гражданина Украины.

"И эти люди также возвращаются домой ‒ как результат, их тоже считают "туристами". Таким образом, в течение года ‒ в Крым у них направляются только "туристы". Ну, периодически еще и "диверсанты". Вывод один: для положительной картинки оккупанты делают все возможное, а вот врать у них получается лучше всего", ‒ отметил Олег Слободян.

Напомним: Светлое будущее приедет в оккупированный Крым по железнодорожному мосту автомобильный не оправдал надежд.



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