Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
|14:46 23.08.2018
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|Азербайджан
Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в четверг, 23 августа в трехдневную поездку по странам Закавказья.
В рамках турне она посетит Грузию, Армению и Азербайджан, проведет переговоры с руководителями трех стран, обсудит вопросы безопасности, двусторонние отношения, ситуацию в регионе и экономику, сообщает ТАСС, передает NEWS.am.
Как сообщил в преддверии поездки журналистам источник в правительстве ФРГ, Берлин придает большое значение сотрудничеству с Закавказьем и со странами программы ЕС «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина).
«Мы хотим расширять отношения, и это тоже будет обсуждаться в ходе визита, - сказал источник. - У нас есть заинтересованность в политическом и экономическом развитии региона, в поддержке демократии и норм правового государства».
Напомним: Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку.
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