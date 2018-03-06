Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья

14:46 23.08.2018 0 комментариев Азербайджан

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в четверг, 23 августа в трехдневную поездку по странам Закавказья.

В рамках турне она посетит Грузию, Армению и Азербайджан, проведет переговоры с руководителями трех стран, обсудит вопросы безопасности, двусторонние отношения, ситуацию в регионе и экономику, сообщает ТАСС, передает NEWS.am.

Как сообщил в преддверии поездки журналистам источник в правительстве ФРГ, Берлин придает большое значение сотрудничеству с Закавказьем и со странами программы ЕС «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина).

«Мы хотим расширять отношения, и это тоже будет обсуждаться в ходе визита, - сказал источник. - У нас есть заинтересованность в политическом и экономическом развитии региона, в поддержке демократии и норм правового государства».

Напомним: Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку.



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